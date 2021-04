Le syndicat des enseignants veut que les écoles de Saskatoon passent en mode virtuel

La Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF) souhaite que les écoles de Saskatoon et de sa région passent en mode virtuel pour essayer de contrer l’augmentation du nombre de cas de la COVID-19, et ce, dès la semaine prochaine.

Dans un communiqué, le président de la STFFédération des enseignants de la Saskatchewan , Patrick Maze, juge que la situation actuelle est inquiétante et périlleuse, et que la seule solution pour protéger la santé et la sécurité de la population est de passer aux cours en ligne.

Le nombre de cas de la COVID-19 et des variants du coronavirus est en progression chez les jeunes à Saskatoon, selon la STFFédération des enseignants de la Saskatchewan .

Les écoles sont une source de transmission et à l’origine de nombreuses éclosions dans la région de Saskatoon, et il ne faut pas attendre qu'encore plus d’écoles soient touchées. Une citation de :Patrick Maze, président de la STF

Patrick Maze affirme comprendre que l’enseignement en ligne représente des défis tant pour les élèves et leurs parents que pour les enseignants, mais la situation demande des actions concrètes.

Alors que la STFFédération des enseignants de la Saskatchewan fait cette demande, le Collège Nutana de Saskatoon a dû fermer ses portes vendredi en raison de trois cas de la COVID-19, dont deux sont issus de variants du coronavirus.

La Division scolaire des écoles publiques de Saskatoon affirme que les trois cas ont été détectés en seulement quelques jours, le premier ayant été déclaré dimanche.

Les cours en présentiel devraient reprendre le 10 mai, selon un communiqué de la Division scolaire.

Depuis le début de la pandémie, 302 cas de la COVID-19 ont été déclarés dans 55 écoles de la Division scolaire ainsi qu’au sein de l’administration.

Les écoles publiques et catholiques de Regina sont passées à l’enseignement en ligne à la fin du mois de mars et devraient le rester au moins jusqu’au début du mois de mai.

Avec les informations de Julia Peterson