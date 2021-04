Le député Steve Norn annonce être l’un des deux cas de COVID-19 de Yellowknife

Steve Norn, membre de l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest affirme que lui et l'un des membres de sa famille sont les deux personnes atteintes de la COVID-19 à Yellowknife.

Étant donné mon rôle public, j'ai choisi de m'identifier. Le député de Tu Nedhé-Wiilideh a annoncé par communiqué, jeudi soir, avoir été déclaré positif la vieille, le mercredi 21 avril.

Il dit s'être rendu en Alberta le 1er avril dernier pour une urgence familiale et en être revenu trois jours plus tard, le 4 avril au soir. Il affirme également avoir déposé un plan d'auto-isolement le 1er avril et s'être isolé à son domicile à son retour.

Le lundi 19 avril 2021, la santé publique a indiqué avoir décelé des traces de la COVID-19 dans les eaux usées de Yellowknife, invitant toute personne en isolement entre le 14 et le 17 avril 2021 à se faire tester, ce que le député a fait, même s’il dit qu’il ne présentait aucun symptôme à l'époque.

Le deuxième cas est un membre de la famille du député

Les autorités ont déclaré que 40 contacts avaient été identifiés et que le membre de la famille du député aussi atteint de la COVID-19 est impliqué dans l’une des écoles de Yellowknife.

C’est l'école secondaire St Patrick qui a reçu l’avis d'exposition à la COVID-19, selon une publication Twitter des écoles catholiques de Yellowknife.

Les responsables de la santé publique affirment que leur enquête ne révèle pas d'éclosion pour l’instant.