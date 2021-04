Le fédéral identifie une centaine de travailleurs de la Santé pour aider l'Ontario

Le premier ministre du Canada dit travailler avec le gouvernement de l’Ontario pour envoyer des travailleurs de première ligne le plus rapidement possible.

Nous avons identifié jusqu'à 100 professionnels de la santé, comme les infirmières et les médecins des soins intensifs, qui peuvent être déployés rapidement des ministères fédéraux vers les endroits où les besoins sont les plus élevés, y compris la région du Grand Toronto , a déclaré le M. Trudeau en conférence de presse vendredi.

Selon lui, la province de Terre-Neuve-et-Labrador a aussi offert des ressources et aurait des équipes prêtes à aller sur le terrain aussi tôt que la semaine prochaine .

Le premier ministre Blaine Higgs a aussi annoncé que 27 professionnels de la santé du Nouveau-Brunswick s'étaient portés volontaires pour aller aider l'Ontario.

D’autres provinces et territoires examinent actuellement l’aide qu’elles peuvent acheminer. Le gouvernement fédéral avait annoncé dimanche être prêt à leur offrir un soutien en matière de transport et du financement pour leur permettre d’aider là où c’est nécessaire en Ontario.

Les déclarations de M. Trudeau surviennent une semaine après que la province de l’Ontario eut lancé un appel à l’aide pour pallier la pénurie d’infirmières à laquelle elle fait face.

Difficile de chiffrer les besoins à l’échelle de la province, explique la présidente du conseil d’administration de l’Association des hôpitaux de l’Ontario, Sarah Downey.

Également PDG de l’Hôpital Michael Garron à Toronto, elle rapporte qu’à l’échelle de son établissement seulement, ce sont 120 infirmières supplémentaires qui seraient nécessaires pour combler les besoins de main-d'œuvre.

Les autres provinces ne pourront pas nous en donner trop , complète-t-elle.

Présentement, ce sont plus de 800 patients atteints de la COVID-19 qui sont admis dans les unités de soins intensifs de la province, rappelle Mme Downey. Un chiffre qui atteint de nouveaux sommets semaine après semaine, depuis le début de la troisième vague.

De son côté, le chef de la prévention et du contrôle des infections de l’Hôpital Sunnybrook, le Dr Jérôme Leis, explique que la situation devient critique et que les besoins sont particulièrement criants dans les unités soins intensifs.

Quand on commence la médecine dans les tentes, on est vraiment dans les tranchées et on a besoin de professionnels qui peuvent venir nous aider.

Une citation de :Jérôme Leis, chef de la prévention et du contrôle des infections à l’Hôpital Sunnybrook