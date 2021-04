La Nouvelle-Écosse signale 44 nouveaux cas de COVID-19

Le nombre de cas actifs de COVID-19 connu des responsables de la santé publique a fait un nouveau bond vendredi, passant de 111 à 150. La province a aussi confirmé vendredi le rétablissement de 5 personnes que l’on savait atteintes.

Quatre individus atteints de COVID-19 sont hospitalisés vendredi en Nouvelle-Écosse, un de plus que la veille.

Sommet en un an et dépistage accru

Les 44 nouveaux cas représentent le total quotidien le plus élevé depuis exactement un an. Le 23 avril 2020, la province enregistrait son sommet de 55 nouveaux cas dépistés.

À l’époque, la province réalisait moins de 1000 tests de dépistage par jour. En guise de comparaison, elle a approché les 6000 tests quotidiens ces derniers jours : ce sont 5956 tests qui ont été analysés dans la journée de jeudi.

La santé publique a identifié 33 nouveaux cas dans la région centrale de la province, qui inclut la ville d'Halifax. Cinq cas ont été dépistés dans l'est de la province, quatre dans l'ouest, et deux dans le nord.

Signes de transmission communautaire

Les autorités médicales n'ont pas divulgué vendredi, comme elles le font habituellement, l'origine de ces nouvelles infections, en raison du nombre accru de cas qui font l’objet d’une enquête au cours des derniers jours .

Il y a des signes de transmission communautaire dans le secteur du centre de la province, indique la santé publique.

Cependant, on n'a constaté aucun signe de transmission communautaire dans les secteurs de l’est, du nord et de l’ouest .

Plus de 13 000 nouvelles personnes vaccinées en un jour

Après avoir vacciné un nouveau record de 16 511 personnes contre la COVID-19, mercredi, la province a enchaîné avec l’administration de 13 476 nouvelles doses du vaccin, jeudi. Il s’agissait d’une première dose pour presque tous ces gens, sauf 349 d'entre eux, pour qui c’était la deuxième dose.

Selon le ministère de la Santé, au moins 260 788 Néo-Écossais avaient été vaccinés en date du 22 avril, et au moins 34 493 personnes avaient reçu deux doses d’un vaccin contre la COVID-19.

Écoles et foyers de soins

Une des personnes qui vient d'être déclarée positive à la COVID-19 travaille au centre de soins de longue durée The Ivy Meadows, à Beaver Bank, dans la municipalité régionale d'Halifax.

La majorité des résidents de ce foyer de soins ont déjà reçu leurs deux doses d’un vaccin contre la COVID-19, indique la province. Néanmoins, ils recevront temporairement des soins à leur chambre, le temps que tout le personnel et les résidents passent un test de dépistage.

Les visites à cet endroit et dans les autres foyers de soins des environs sont suspendues, comme le stipulent les règles du nouveau confinement qui a débuté vendredi matin.

Plusieurs cas de COVID-19 ces derniers jours sont associés à des écoles, mais on n’y a décrété aucune éclosion , mentionnait jeudi le docteur Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse.

De nombreuses écoles d’Halifax et de Dartmouth ont fermé leurs portes aux élèves vendredi, pour deux semaines. Ces derniers recevront l’enseignement en ligne.

C’est le cas de trois écoles francophones du Conseil scolaire acadien provincial ( CSAPConseil scolaire acadien provincial ) : l’École secondaire Mosaïque, l’École du Carrefour et l’École Bois-Joli. On n’a pas dépisté de cas de COVID-19 dans ces trois écoles, selon la santé publique.

Confinement pour 4 semaines

Quatre semaines de restrictions et de fermetures dans la grande région d’Halifax et certaines localités environnantes sont entrées en vigueur vendredi matin.

Les mesures annoncées sont jusqu’au 20 mai dans toute la municipalité régionale d’Halifax ainsi que dans les collectivités suivantes : Ecum Secum, Elmsdale, Enfield, Hubbards, Lantz, Milford, South Uniacke et Trafalgar.

Pendant cette période, les rassemblements sont limités à 5 personnes, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Le service aux tables est interdit dans les restaurants. De nombreuses entreprises - salons de coiffure, gymnases, etc. - sont fermées. Les centres commerciaux et commerces de détail ne peuvent fonctionner qu'à 25 % de leur capacité habituelle. Les activités culturelles et sportives organisées n'ont pas lieu.

La province demande aux Néo-Écossais de ne pas entrer ni sortir de la municipalité régionale d'Halifax et des autres collectivités confinées, à moins que ce ne soit pour des motifs essentiels.

Des contrôles plus étroits aux frontières provinciales étaient déjà en place avant l’annonce de ce confinement.