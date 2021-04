Appel à vacciner d'urgence le personnel administratif des tribunaux en Ontario

Selon le ministère du Procureur général, pour l'heure, aucune vaccination des secrétaires, des greffiers et des registraires n'est prévue avant la mi-juin en Ontario, dans le cadre de la phase II de l'opération d'immunisation de la province. Ils sont inscrits dans le groupe de ceux qui ne peuvent travailler de la maison.

L'Association des avocats criminels ne se dit donc pas surprise par les nouvelles mesures mises en place dans les tribunaux à la suite du reconfinement du 3 avril.

À lire aussi : Les délais des audiences de remise en liberté provisoire inquiètent

Elle rappelle néanmoins que le personnel administratif est obligé de se rendre au bureau depuis le début de la pandémie et qu'il est urgent de le vacciner pour permettre la réouverture des tribunaux.

La Cour supérieure de justice de l'Ontario à Windsor Photo : CBC/Dereck Spalding

L'Ontario n'a pas numérisé les dossiers judiciaires avant la pandémie et beaucoup de greffiers et de secrétaires n'ont pas un accès Internet rapide à la maison, ce qui les oblige à se rendre au tribunal , explique le président de l'Association, John Struthers.

Il est malheureux que la province n'ait pas investi dans la technologie pour permettre au personnel des tribunaux de travailler dans un endroit sécuritaire et éviter d'avoir à se rendre au travail pour administrer des dossiers en papier. Une citation de :John Struthers, président de l'Association des avocats criminels

Malgré des progrès indéniables enregistrés en un an, M. Struthers pense que le gouvernement aurait pu faire mieux. Nous sommes revenus de loin, parce qu'on travaillait encore avec des télécopieurs il y a un an , rappelle-t-il.

Accès limité à la justice

Pas facile de naviguer dans l'appareil judiciaire quand les tribunaux sont fermés au public. Les règles entourant l'accès à la justice diffèrent d'un tribunal à l'autre, si bien qu'il est difficile de s'y retrouver.

Les décisions des tribunaux sont prises sur l'avis de la santé publique. Seuls les causes familiales urgentes, les cas de la protection juvénile et les dossiers criminels et commerciaux prioritaires sont toujours entendus.

La majorité des auditions devant les tribunaux se font de façon virtuelle depuis près d'un an en Ontario. Photo : iStock

La Cour de justice de l'Ontario annule donc à partir du 26 avril tous les procès, virtuels et en personne, et les enquêtes préliminaires qui nécessitent la comparution d'un accusé remis en liberté.

L'ordonnance est valable jusqu'au 7 mai, si bien que les affaires courantes devraient reprendre à partir du 10 mai après le week-end, à moins d'un avis contraire.

M. Struthers aimerait que la santé publique profite de ces 14 jours pour vacciner en priorité secrétaires, greffiers et registraires.

L'ordonnance du 21 avril concerne aussi les tribunaux de la famille dont les causes ne sont pas jugées prioritaires. Photo : iStock / iStock / Cristian Baitg

La juge en chef de la Cour de justice, Lise Maisonneuve, explique qu'elle en a pris la décision à la lumière de la situation sanitaire inquiétante afin de limiter la propagation de la COVID-19, en interdisant aux citoyens mis en accusation de se rendre au tribunal.

L'ordonnance du 21 avril ne s'applique toutefois pas aux accusés qui n'ont pas obtenu une libération sous caution, parce que leur comparution se déroule sans risque de contagion, en ligne de la prison.

Protocole du ministère du Procureur général de l'Ontario Il est néanmoins possible d'avoir une audience en personne, puisque les tribunaux sont munis depuis un an de barrières en plexiglas; le nombre de personnes admises y est limité; le port du masque, obligatoire; des bornes de gel hydroalcoolique y ont été installées et la distanciation physique y est de rigueur.

En Ontario, les cours de la famille et les cours des infractions provinciales relèvent de l'autorité de la Cour de justice. L'ordonnance du 21 avril couvre donc toutes les activités de ces tribunaux.

Toutefois, les cours des infractions provinciales sont de juridiction municipale, si bien qu'elles peuvent afficher des horaires différents d'une ville à l'autre.

Les cours municipales n'ont pas attendu la pandémie pour offrir un service de paiement de contravention en ligne. Photo : Radio-Canada / Michael Wilson

Les Ontariens qui doivent par exemple y payer des contraventions sont appelés à visiter le site Internet de la cour municipale de leur localité avant de s'y déplacer. Il est possible parfois de traiter de façon virtuelle.

À Toronto, ces cours sont fermées au public, puisqu'elles sont sous le coup de l'ordre de la province de rester à la maison afin de limiter la propagation du virus.

Situation à l'échelon supérieur

Le juge en chef de la Cour supérieure, Geoffrey Morawetz, a envoyé une note à l'administration judiciaire pour encourager les tribunaux supérieurs à réduire leur personnel et les avocats à rester à la maison.

Le magistrat y écrit que même les audiences virtuelles devraient être reportées, mais que les juges ont toujours la discrétion de poursuivre les audiences qui ont débuté avant le reconfinement.

La pandémie perturbe la sélection des citoyens au poste de jurés, si bien que les procès devant jury sont retardés. Photo : iStock

Les procès devant jury et les sélections de jurés avaient déjà été reportés au 7 juin pour les tribunaux situés dans les régions de l'Ontario les moins touchées par le virus et au 5 juillet pour ceux situés en zone rouge.

Ce sont des projections ambitieuses, mais il est difficile de prévoir ce qui va arriver dans trois semaines, alors imaginez dans trois mois , poursuit M. Struthers.

La Cour supérieure de justice de l'Ontario au centre-ville de Toronto Photo : CBC

La Cour supérieure de l'Ontario est enfin responsable de la Cour des petites créances (dont les montants contestés sont inférieurs à 35 000 $).

On peut lire sur le site Internet de cette cour que le public doit éviter de s'y rendre inutilement et privilégier, là aussi, une audience en ligne pour régler un litige.

Tout retour à la normale dépendra de la rapidité avec laquelle la province parvient à vacciner les Ontariens.

Priorité à l'administration

L'Association des avocats criminels de la défense demande à la province de considérer les employés des cours comme prioritaires et d'aménager des tentes à l'entrée des tribunaux pour tous les immuniser, des concierges jusqu'aux juges .

Tout le monde a le droit d'être en santé et la même protection doit être accordée autant aux secrétaires, aux greffiers et aux registraires qu'aux juges , souligne M. Struthers.

Une statue de la justice devant un palais de justice. Photo : Radio-Canada

L'avocat rappelle que ces employés sont vulnérables. Ce sont en majorité de jeunes femmes issues de groupes racisés qui vivent à plusieurs générations sous le même toit , poursuit-il.

Il ajoute que leur travail est fondamental à l'appareil judiciaire. Il n'y aurait aucune justice sans leur présence au tribunal, ajoute M. Struthers.

Tout le monde fait tout en son pouvoir pour administrer les affaires courantes de la façon la plus efficace, la plus pratique et la plus raisonnable que possible. Une citation de :John Struthers, président de l'Association des avocats criminels

L'Association dit que la justice est bien servie malgré les difficultés auxquelles l'appareil judiciaire est confronté depuis plus d'un an. Les individus qui font face à la justice pénale sont traités de façon juste et équitable et leur dossier est administré de façon appropriée, même si ça prend plus de temps , conclut M. Struthers.

Réaction de la province

Dans un courriel, le ministère du Procureur général écrit qu'il travaille avec l'administration judiciaire pour assurer la sécurité du public, mais qu'il n'a pas la responsabilité du fonctionnement des tribunaux et que ces derniers sont indépendants.

Il cite le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario qui a statué que les mesures sanitaires mises en place dans les cours de justice étaient efficaces pour limiter la propagation des variants de la COVID-19 .

Le ministère note en outre que certains membres du personnel administratif ont peut-être déjà reçu leur vaccin selon leur localité, leur âge et le nombre de vaccins disponibles.

À lire aussi : COVID-19 : des audiences au téléphone et justice au ralenti en Ontario

Il conclut que le gouvernement a réalisé des investissements-clés dans la technologie pour offrir des audiences et des services en ligne, alléger le processus judiciaire et éviter les retards autant que possible.