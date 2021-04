L'Ontario rouvrira-t-il ses écoles avant la fin de l'année scolaire?

Les écoles sont fermées partout en Ontario depuis le 12 avril, qui marquait le début de la semaine de relâche que le gouvernement Ford avait reportée à la mi-avril cette année.

À l'époque, le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, disait que les cours se poursuivraient en ligne jusqu'à nouvel ordre pour aider à réduire la transmission communautaire de la COVID-19, selon les recommandations du médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr David Williams.

La position du ministre Lecce est toujours de rouvrir les écoles lorsque le Dr Williams indiquera qu'il est sécuritaire de le faire, dit son attachée de presse Caitlin Clark, sans donner plus de détails.

Jeudi dernier, le Dr Williams affirmait que l'Ontario semblait avoir atteint le sommet de la troisième vague, mais tout en prévenant qu'il était prématuré de tirer des conclusions.

L'épidémiologiste Raywat Deonandan, professeur à l'Université d'Ottawa, croit que la courbe des nouveaux cas en Ontario a possiblement atteint son zénith ou est en voie de l'être, mais il ajoute que c'est en grande partie grâce à la fermeture des écoles dans des régions clés de la province .

Pour lui, ce n'est pas le temps de lever les restrictions, alors que les soins intensifs des hôpitaux débordent. On ne peut pas maintenir de telles pressions [sur le système de santé] , dit-il, insistant sur l'importance de la vaccination.

Selon lui, il faudra au moins jusqu'à la fin mai pour aplatir la troisième vague.

En présumant que les enseignants sont vaccinés [avant la fin mai], il faudrait quelques semaines de plus pour une réaction immunologique. Ça nous amène à juin avant de pouvoir commencer à discuter d'une possible réouverture des écoles. Et à ce moment-là, il ne restera plus beaucoup de l'année scolaire à sauver.

Une citation de :Raywat Deonandan, épidémiologiste