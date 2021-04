Chris Boucher sur le carreau

Les Raptors ont préféré ne pas s'avancer sur la durée potentielle de l'absence de l'athlète de 28 ans. L'équipe a toutefois indiqué qu'il ratera au moins les trois prochains matchs des siens.

Son cas sera réévalué avant que les Raptors s'envolent le 29 avril pour un périple de quatre matchs contre des formations de l'Association de l'Ouest, indique l'équipe.

Chris Boucher s'est blessé lors du quatrième quart du duel entre les Raptors et les Nets de Brooklyn, mercredi. Timothé Luwawu-Cabarrot lui est accidentellement tombé sur la jambe gauche après avoir tenté d'attraper un rebond. Le joueur des Raptors est alors tombé au sol et s'est tordu de douleur avant de finalement retraiter au vestiaire en boitant.

Le colosse de 2,05 m (6 pi 9 po) connaissait les meilleurs moments de sa carrière, notamment en raison de l'absence de nombreux joueurs des Raptors. Le 8 avril dernier, il avait établi des sommets personnels en points (38) et en rebonds (19) dans une défaite de 122-113 de Toronto contre les Bulls de Chicago.

En 59 matchs, il a obtenu 13 titularisations, ses premières dans la NBA. Il avoisine aussi plus de points (13,6), de rebonds (6,7), d'aides (1,1), de blocs (1,9) et de temps de jeu (24 minutes) en moyenne par match comparativement à ses 3 premières saisons dans le circuit Silver.

Les Raptors n'ont plus que 13 matchs de prévus à leur calendrier. Leur dernière rencontre aura lieu dans trois semaines, le 16 avril. Classés 12es dans l'Est, ils sont toutefois encore dans la course pour la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires.