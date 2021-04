Brian Pallister pas prêt pour un nouveau confinement au Manitoba

Alors que le Manitoba a annoncé jeudi son plus grand nombre de nouveaux cas de COVID-19 depuis janvier, le premier ministre Brian Pallister a estimé qu’il n’était pas encore nécessaire de rétablir des mesures de confinement plus strictes.

Nous avons des exigences et des réglementations strictes que nous avons introduites. Nous les avons renforcées. Nous sommes prêts à en faire plus si nécessaire et nous surveillons continuellement la situation avec les conseils de nos responsables de la santé publique , a déclaré Brian Pallister lors d’une conférence de presse jeudi.

Environ une heure plus tard, la province annonçait 261 cas de COVID-19, le nombre le plus élevé depuis le 14 janvier.

Je sais bien qu’il y a probablement 100 000 personnes qui ont d’autres avis, mais je vais m’en tenir à celui du Dr Brent Roussin, qui est mon principal conseiller concernant la COVID-19 , a ajouté Brian Pallister.

Le médecin hygiéniste en chef du Manitoba a annoncé plus tôt cette semaine un renforcement des mesures concernant notamment les tailles des rassemblements. Il a estimé que ces changements étaient les derniers afin d’éviter un confinement complet.

Au cours des dernières semaines, des chercheurs en santé et des épidémiologistes ont averti que la province pourrait faire face à une troisième vague pire que la seconde, à moins que des mesures drastiques soient mises en place.

Menace sur l’emploi

Néanmoins, Brian Pallister a prévenu, de son côté, que ce type de mesure entraîne des pertes d’emploi. Mais, selon lui, les professionnels de la santé n’ont pas à se soucier de se retrouver au chômage, pour leur part.

Je ne pense pas que la panique qu’on voit dans certaines recommandations est appropriée. Ça vient trop souvent de personnes qui ne seraient pas affectées par un confinement , a-t-il déclaré.