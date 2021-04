Légère baisse des cas de COVID-19 en Estrie

Le dernier bilan rapporte 40 nouveaux cas de COVID-19, alors que la veille, 65 nouvelles infections avaient été déclarées.

Parmi les nouvelles personnes infectées, on compte 15 résidents dans le secteur de Sherbrooke. La Haute-Yamaska suit, avec 13 nouvelles infections.

Malgré ce léger fléchissement, le docteur de la santé publique, Alain Poirier, s'est montré inquiet au micro de Par ici l'info, et a lancé une fois de plus un appel au respect des mesures sanitaires. Selon lui, un passage à la zone rouge dimanche n'est pas exclu.

Quant aux hospitalisations, elles restent stables : 22 personnes aux prises avec la COVID-10 se trouvent à l'hôpital, dont trois aux soins intensifs.

Du côté des cas de variants, on en compte 602 sous surveillance et 50 sont confirmés, soit 49 de la souche du Royaume-Unis et un de la souche du Brésil.

Aucun nouveau décès ne s'ajoute à ce bilan.