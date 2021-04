Des experts demandent à la police plus de fermeté envers les manifestants antimasque

Des experts demandent aux policiers d’être plus stricts avec les Saskatchewanais qui prennent part à des rassemblements anti-masque et ne respectent pas les restrictions sanitaires imposées par les autorités provinciales.

Le Service de police de Saskatoon affirme avoir distribué 11 amendes liées à des manifestations en 2020 et 2021. De son côté, la police de Regina dit avoir donné 30 amendes depuis le début de cette année pour des infractions aux mesures sanitaires.

Mais les experts demandent plus d’action et de sévérité de la part des policiers, alors que la province voit une forte augmentation des cas quotidiens liés aux variants du coronavirus.

La professeure d’études de la Justice de l'Université de Regina Michelle Stewart, décrit une culture de l’impunité créée par le manque d’action de la police.

Le rôle de la police et des politiciens est de dire que ces rassemblements ne sont pas les bienvenus et que les ordonnances de l’Autorité de la santé se doivent d’être appliquées d'une manière stricte.

Cette fin de semaine, des événements prévus inquiètent les autorités provinciales. Deux rassemblements, à Maple Creek et Regina, sont organisés par un influenceur anti-masque, tandis qu’une fête extérieure à Saskatoon est prévue pour permettre aux enfants de jouer librement dans un parc.

Alors que dans d’autres pays les participants aux manifestations et aux fêtes reçoivent des amendes très importantes, certains estiment que la police locale ne fait pas assez pour faire respecter les règles.

En Saskatchewan, des manifestants ont déjà filmé des policiers en train d'escorter un rassemblement.

Ce sont des groupes d'individus, souvent blancs, qui occupent ces espaces. Porter un masque et se tenir à distance n'est pas une perte de liberté. Nous avons des problèmes beaucoup plus importants concernant la liberté et les privilèges dans ce pays , explique Michelle Stewart.

Cependant, la professeure de sociologie de l’Université Western, Laura Huey, dit que les policiers font face à un dilemme. Ils ne veulent pas donner un laissez-passer gratuit aux contrevenants, mais ne veulent pas paraître trop autoritaires non plus.

Selon elle, il serait carrément préférable que les autorités admettent qu’aucune amende ne sera donnée. En échange, elle suggère que des experts en santé soient envoyés à ces rassemblements pour discuter et sensibiliser les participants.

Avec les informations de Jason Warick