Saint-Apollinaire aura son aréna recouvert

Les gouvernements fédéral et provincial annoncent un investissement de 9,4 millions de dollars pour 17 projets d'infrastructures sportives dans Chaudière-Appalaches. Une large part, soit 2,7 millions de dollars, revient à la construction d'un aréna couvert réfrigéré à Saint-Apollinaire.

L'aréna sera situé sur la rue Terry-Fox, à quelques pas du centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire.

La région de la Chaudière-Appalaches mérite des installations sportives et récréatives sécuritaires qui répondent aux besoins des familles et des athlètes , s'est réjouie la ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Marie-Êve Proulx, accompagnée pour l'annonce de la ministre Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine.

Outre Saint-Apollinaire, une douzaine de municipalités, dont Saint-Édouard-de-Lotbinière, Saint-Agathe-de-Lotbinière, Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, et Saint-Sylvestre bénéficieront de l'aide financière pour la construction ou la réfection d'infrastructures sportives.

Cap sur décembre 2021

Le maire de Saint-Apollinaire espère que les travaux pour le nouvel aréna seront exécutés d'ici décembre 2021. Idéalement, fin des travaux en décembre. C'est ce qu'on vise. On va travailler fort dans ce cens-là , croit Bernard Ouellet.

Le maire ajoute que l'augmentation de la population dans la municipalité force la construction de cet aréna. Entre 2006 et 2016, la population est passée de 4424 à 6110. Aujourd'hui, en date du 1er juillet 2020, nous sommes 7442. L'offre de loisir doit être adaptée , selon le maire.