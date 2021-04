Olymel paie ses employés 50$ pour se faire vacciner à l'usine

Le montant accordé est le même pour une deuxième dose, ce qui porte l'incitatif financier à 50 $ pour tous ceux qui se portent volontaires.

Et les employés n'ont pas à aller bien loin, du moins pour recevoir leur première dose. Des équipes mobiles se sont déplacées vendredi matin dans le cadre de la nouvelle campagne de vaccination en entreprise dans la région de Chaudière-Appalaches, lourdement affectée par la pandémie ces dernières semaines.

On encourage nos employés à se faire vacciner en faisant de l'information, en les assistant s'ils ont de la difficulté à obtenir un rendez-vous , explique Richard Vigneault, porte-parole d'Olymel. Par exemple, s'ils veulent se faire vacciner ailleurs qu'à l'usine.

On leur donne une incitation financière à recevoir deux doses du vaccin. Ça fait partie des efforts qu'on met en place. Vous savez qu'on n'a pas le droit d'obliger quelqu'un au Québec, nulle part, à se faire vacciner, mais on les encourage fortement. Une citation de :Richard Vigneault, porte-parole d'Olymel

Éclosion l'automne dernier

Olymel prend cette troisième vague au sérieux, assure la direction. D'autant plus qu'une éclosion est survenue l'automne dernier dans l'usine de Vallée-Jonction, engendrant 122 cas positifs au virus.

Il y peut y avoir un cas ou deux dans certains établissements, mais il y en a très peu actuellement et on se croise des doigts. La situation est sous contrôle pour le moment. On travaille étroitement avec les autorités de santé publique , affirme M. Vigneault.

Ce matin, 70 employés dont la fonction est considérée comme essentielle par les autorités ont levé la main pour recevoir le vaccin.

On va procéder toute la journée. On s'attend à ce qu'au moins 70 personnes qui le reçoivent aujourd'hui et peut être davantage parce qu'ils peuvent s'inscrire tout au long de la journée, avertir leur superviseur et demander à recevoir le vaccin. C'est une très bonne base , se réjouit M. Vigneault.

D'autres incitatifs

Des entreprises ailleurs dans le monde offrent également toutes sortes d'incitatifs à leurs employés pour les encourager à se faire vacciner.

Plus près de nous, la Société de Transport de Lévis (STL) offre notamment 100$ à tous les employés qui se font vacciner, une fois qu'ils ont montré une preuve de leur deuxième dose.