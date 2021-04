La SFM achètera l’ancien hôtel de ville de Saint-Boniface

La Société de la francophonie manitobaine (SFM) annonce par communiqué vendredi matin avoir conclu une entente avec l’organisme Manitoba Possible, qui lui permettra d’acheter l’ancien hôtel de ville de Saint-Boniface « quand Manitoba Possible en aura officiellement pris possession ».

Manitoba Possible est l’organisme qui s’est porté acquéreur de l’ancien hôtel de ville et de l’ancienne caserne de pompiers, à la suite d’un appel d'offres de la Ville de Winnipeg.

La décision de la Ville avait suscité la consternation et la colère dans la communauté francophone de Saint-Boniface, quartier qui a longtemps été une ville indépendante et qui est vu comme une plaque tournante pour la vie en français dans l’Ouest canadien. L’ancienne ville a été fusionnée à Winnipeg en 1972.

Selon le communiqué de la SFMSociété de la francophonie manitobaine , le rachat de l’édifice à Manitoba Possible pourra aller de l’avant une fois que la transaction immobilière entre Manitoba Possible et la Ville de Winnipeg sera finalisée .

Le président de la SFMSociété de la francophonie manitobaine , Christian Monnin, indique que cet accord est l'aboutissement du travail effectué par la SFMSociété de la francophonie manitobaine depuis qu'elle a été mandatée pour assumer un rôle de leadership sur cette question lors de notre AGA de 2019 .

Le directeur général de Manitoba Possible, Dana Erickson, affirme que son organisme reconnaît l'importance de l'ancien hôtel de ville de Saint-Boniface pour la communauté francophone . L’entente, ajoute-t-il, démontre notre engagement à travailler avec la communauté francophone et à être de bons voisins et partenaires .

Avec cette entente, la SFMSociété de la francophonie manitobaine dit souhaiter apporter une stabilité aux locataires qui occupent l'immeuble, soit le World Trade Center Winnipeg, Entreprises Riel (Tourisme Riel), la Maison des artistes visuels francophones et Les amis des arts visuels du Manitoba.

Le communiqué précise que les groupes appuient les démarches effectuées par la SFMSociété de la francophonie manitobaine dans ce dossier et qu'ils continueront à travailler en collaboration pour prévoir un projet à long terme.

Par contre, il ne précise pas le montant de la transaction ni comment la SFM compte financer cet achat.

Plus d'informations à venir.