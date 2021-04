La police d’Halifax recherche un garçon de 16 ans porté disparu

Selon un communiqué de presse publié vendredi matin, l'adolescent a été vu pour la dernière fois dans une zone boisée près de la promenade Sarah Ingraham, à Williamswood.

La police n'a pas voulu dire quand il a été vu pour la dernière fois, mais les messages sur les médias sociaux indiquent que c'était tôt jeudi.

La police régionale d'Halifax bloque la promenade Sarah Ingraham, à Williamswood, en Nouvelle-Écosse, le 23 avril 2021. Photo : CBC / Paul Palmeter

La police a bloqué la rue et a fait appel à des équipes de recherche et de sauvetage au sol pour aider à retracer le jeune homme. Un centre de coordination a été établi pour ces équipes.

La promenade Sarah Ingraham, qui est principalement résidentielle, borde le lac Moody et la réserve naturelle provinciale de Terence Bay, qui s'étend sur plus de 4500 hectares et est fortement boisée.

Des sauveteurs sont à la recherche d'un garçon de 16 ans porté disparu, le 23 avril 2021 sur le lac Moody en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Paul Palmeter

Vendredi, les recherches se concentraient sur le lac Moody. Une équipe de plongée de la GRCGendarmerie royale du Canada est arrivée sur les lieux en avant-midi et des équipes de recherche et de sauvetage s'aventuraient sur le lac. Un hélicoptère survolait le lac.

La police dit avoir découvert un canoë sur le rivage, objet qui fait partie de son enquête.

Les autorités affirment qu’il n’y a pas d'indications de circonstances suspectes.