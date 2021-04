Un premier cas de thrombose associé au vaccin d'AstraZenecca confirmé en Ontario

Le patient a été soigné et se rétablit à son domicile, précise la province qui ajoute qu'il n'y aura pas d'autres informations révélées publiquement pour protéger la vie privée du patient.

Des cas extrêmement rares de thrombose associés au vaccin d'AstraZenecca ont été signalés au Québec, en Alberta et au Nouveau-Brunswick.

Santé Canada a d'ailleurs approuvé le vaccin d’AstraZeneca  (Nouvelle fenêtre) pour les 18 ans et plus, tout en rappelant qu'il existe bel et bien un risque rare de caillots sanguins avec un faible taux de plaquettes.

De son côté, l'Ontario a étendu mardi aux 40 ans et plus l'admissibilité au vaccin d'AstraZenecca.

