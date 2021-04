Un deuxième cas de thrombose associé au vaccin d'AstraZeneca confirmé en Ontario

L'Ontario comptait vendredi soir deux cas d'hommes dans la soixantaine ayant développé une thrombose après avoir reçu le vaccin d'AstraZeneca.

L'un des patients se rétablit à la maison après avoir été soigné. L'autre est toujours à l'hôpital. Aucun autre détail n'a été dévoilé pour protéger la confidentialité des cas.

Des cas extrêmement rares de thrombose associés au vaccin d'AstraZeneca ont été signalés au Québec, en Alberta et au Nouveau-Brunswick.

Santé Canada a d'ailleurs approuvé le vaccin d’AstraZeneca  (Nouvelle fenêtre) pour les 18 ans et plus, tout en rappelant qu'il existe bel et bien un risque rare de caillots sanguins avec un faible taux de plaquettes.

De son côté, l'Ontario a étendu mardi aux 40 ans et plus l'accès au vaccin d'AstraZenecca.

En dépit des changements annoncés vendredi, la province n'a pas étendu l'admissibilité aux gens de 30 ans et plus parce que l'approvisionnement est insuffisant pour le moment.