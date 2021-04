Les Éditions du remue-ménage, féministes depuis 45 ans

On se rend compte qu’il y a un réel besoin. Beaucoup de femmes qui prennent la parole voient Remue-ménage comme un refuge. Une terre d’asile pour leur parole , soutient Rachel Bédard, éditrice, qui y travaille depuis plus de 40 ans.

Toutefois, elle ajoute que, de nos jours, de nombreuses maisons d’édition accueillent la parole des femmes. Mais il y a vraiment une explosion en ce moment. On est là, au-delà des mouvements, et je sens qu’on est là pour rester , ajoute Rachel Bédard.

On est encore très pertinentes et vigilantes. L’égalité n’est pas atteinte et pas encore intégrée.

Une citation de :Claire Brassard, l’une des cofondatrices de la maison d’édition