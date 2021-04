Comment la COVID-19 a frappé le CHSLD Laflèche : chronologie des événements

Au CHSLD Laflèche, situé dans le secteur Grand-Mère à Shawinigan, 44 résidents sont morts de la COVID-19 durant la première vague. En tout, 107 usagers sur 138 ainsi que 84 employés ont été infectés par le SARS-CoV-2. Retour sur ce drame qui a secoué toute une communauté et qui fait l'objet d'une enquête du Bureau du coroner du Québec.

25 mars 2020 : Une première préposée aux bénéficiaires du CHSLD Laflèche contracte la COVID-19.

26 mars 2020 : Un premier résident du CHLSD Laflèche reçoit un diagnostic positif à la COVID-19.

30 mars 2020 : Le CHSLD Laflèche rapporte ses deux premiers décès liés à la COVID-19. Il s’agit de résidents.

Des professionnelles de la santé placées en quarantaine sont rappelées au travail au CHSLD Laflèche où 10 personnes sont atteintes de la COVID-19.

Des centaines de véhicules ont pris part au défilé. Photo : Facebook / Pascal Bastarache

Des automobilistes et camionneurs défilent devant le CHSLD Laflèche, par solidarité.

31 mars 2020 : Un syndicat qui représente les préposés aux bénéficiaires demande l’intervention de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) au CHSLD Laflèche.

1er avril 2020 : Le virus s’est propagé à 28 résidents du CHSLD Laflèche ainsi que 12 membres du personnel.

6 avril 2020 : Sur les 125 résidents, 53 ont maintenant contracté la maladie ainsi que 38 membres du personnel.

Le 8 avril 2020, Shawinigan a mis ses drapeaux en berne à la mémoire des victimes de la COVID-19 et pour soutenir leurs familles. Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

11 avril 2020 : Le CIUSSS MCQ annonce qu’une cinquantaine d'employés, principalement de l'hôpital de Shawinigan, iront prêter main-forte aux travailleurs du CHSLD Laflèche.

13 avril 2020 : Les renforts annoncés ne sont pas encore arrivés au CHLSD Laflèche selon un syndicat; ils arriveront dans les prochains jours promet le CIUSSS MCQ.

14 avril 2020 : Les renforts peinent à suffire à la demande au CHSLD Laflèche où un 104e résident a reçu un diagnostic positif de la COVID-19, en plus des 75 employés déjà touchés. Il y a 33 décès.

17 avril 2020 : La députée caquiste de Laviolette–Saint-Maurice demande, elle aussi, que Québec envoie des inspecteurs de la CNESST au CHSLD Laflèche.

Une dizaine de tablettes électroniques permettent à plusieurs familles de renouer les liens, malgré la distance. Photo : Photo fournie : FSSS de l'Énergie

19 avril 2020 : Au moment où les visites sont interdites au CHSLD Laflèche, les résidents reconnectent avec leurs proches grâce à l’arrivée de tablettes électroniques.

22 avril 2020 : Une autre bonne nouvelle dans les circonstances : 13 résidents ainsi que 20 employés du CHSLD Laflèche qui avaient contracté la COVID-19 sont maintenant guéris. Le bilan des décès s’établit à 36.

24 avril 2020 : Un médecin qui travaille au CHSLD Laflèche témoigne de la difficile situation qui touche l’établissement.

10 juin 2020 : Le CIUSSS MCQ confirme la fin de l’éclosion au CHSLD Laflèche.

9 septembre 2020 : On apprend que le CHSLD Laflèche est parmi les six établissements les plus touchés par la COVID-19 au Québec, en termes de décès liés au virus.

24 septembre 2021 : Un reportage de l’émission Enquête dévoile les coulisses de la crise au CHSLD Laflèche et éclabousse la santé publique régionale.

Archives Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

9 janvier 2021 : Le CHSLD Laflèche fait partie des premiers établissements de la région à recevoir des doses du vaccin Moderna.

13 janvier 2021 : On apprend que les audiences du Bureau du Coroner du Québec sur le CHSLD Laflèche auront lieu du 26 au 29 avril

