COVID-19 : l'Ontario recense 4505 nouveaux cas et 34 décès

Santé publique Ontario confirme 4505 nouvelles infections et 34 morts de plus vendredi.

En revanche, il y a 4698 nouvelles guérisons et les cas actifs diminuent à 41 735 (-227).

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 bondit dans la région de Peel (+1232), soit presque autant qu'à Toronto (+1257).

Parmi les autres régions les plus touchées, on trouve York (+412), Ottawa (+247) et Durham (+224).

De son côté, le premier ministre Doug Ford a présenté des excuses jeudi et a promis des congés de maladie payés pour tous les travailleurs, mais sans donner de détails ni fixer d'échéancier.

Plus de détails à venir