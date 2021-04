L’attente pour les examens d’imagerie augmente en Alberta

Dans son rapport déposé jeudi, le vérificateur général Doug Wylie déclare que le système de prise de rendez-vous fonctionne bien en deçà de sa capacité et que les listes d'attente ont grimpé en flèche au cours des cinq dernières années. Il note aussi que le financement n’a pas suivi la demande croissante.

La liste d'attente pour un examen de tomodensitométrie a triplé en cinq ans et 60 181 patients étaient en attente de cet examen en mars 2020.L'attente pour une IRM a augmenté de 40% en cinq ans, 66 183 patients étaient sur la liste d’attente selon le rapport.

Doug Wylie a publié son rapport en tant que vérificateur général de l'Alberta. Photo : Radio-Canada

Attendre des soins médicaux nécessaires peut avoir des conséquences pour les patients et ceux qui s'occupent d'eux , indique Doug Wylie dans le document.

Un tomodensitogramme est généralement utilisé pour examiner les fractures osseuses, les cancers ou les saignements internes, tandis qu'une IRM offre une image plus détaillée du cerveau, de la moelle épinière et des tissus mous.

Les Albertains ont attendu 2,2 semaines de plus que la moyenne nationale pour un examen de tomodensitométrie et 5,7 semaines de plus que la moyenne nationale pour une IRM. En 2019, l'Alberta se classait respectivement première et troisième pour les temps d'attente les plus longs de toutes les provinces, selon un sondage de l'Institut Fraser cité par le rapport.

Triage incohérent

Le vérificateur général constate aussi des milliers d'exemples où les patients évalués comme peu prioritaires ont reçu un examen en sept jours, tandis que les patients hautement prioritaires ont attendu dans certains cas pendant plus de 50 jours.

Calgary a les temps d'attente les plus longs pour les IRM prioritaires. Le groupe le moins prioritaire peut attendre environ sept mois de plus que les habitants de la zone centrale.

Il est prévu que la demande annuelle va augmenter de 5% pour les examens de tomodensitométrie et de 3% pour les IRM. Les budgets ne suivent pas le rythme de la demande, ce qui contribue à augmenter les temps d'attente , a révélé la vérification.

L'Alberta utilise environ 33 % de sa capacité à faire des examens de tomodensitométrie et 58 % de sa capacité à faire des IRM. L'Alberta est au dernier rang de toutes les provinces pour ce qui est de faire des tomodensitométries les fins de semaine et se classe en milieu de peloton pour les IRM.

Pas de système centralisé

Le rapport explique la situation par le fait que l’Alberta n'ait pas de système de rendez-vous centralisé ou de planification à l'échelle de la province, ses cinq zones de santé travaillent de manière isolée.

Par exemple,une personne en attente d'une IRM prioritaire à Edmonton ne sera pas informée d’une place disponible à Red Deer.

À Calgary, le système est si décentralisé que les cliniques individuelles ne peuvent pas voir la disponibilité dans d'autres cliniques.

Le rapport précise aussi que les outils de diagnostic pour prévenir des examens inutiles sont peu utilisés.

Environ 30% des patients souffrant de problèmes de dos ont eu au moins une radiographie ou un autre examen inutile selon l'audit.

Trois recommandations

Le rapport propose trois recommandations : évaluer et mesurer l'efficacité de la politique opérationnelle standard et du flux de travail actuel, améliorer la prise de rendez-vous ainsi que la planification des tomodensitogrammes et des IRM, et enfin identifier les domaines d'amélioration possible afin de promouvoir les meilleures pratiques.

En 2019, l’Alberta a complété 646 682 examens d'IRM et de tomodensitométrie pour un coût d'environ 172 millions de dollars.

Le gouvernement de l'Alberta a fourni 33 millions de dollars supplémentaires dans son dernier budget pour réduire l'arriéré, mais le rapport note que cet ajout de financement ponctuel n'est pas une solution à long terme et que pour réduire les temps d’attente, il faudrait 56,3 millions de dollars de plus annuellement.

Le gouvernement a déclaré avoir accepté les recommandations et être en train de travailler sur un plan pour minimiser les temps d'attente, réduire les coûts et mieux gérer les données existantes.

Avec les informations de CBC