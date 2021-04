Regina veut interdire les sacs de plastique d’ici 2022

La Ville de Regina songe à interdire les sacs de plastique dès 2022, et devrait lancer une campagne de sensibilisation à cet effet à la fin de l’année 2021.

La campagne censée débuter en août 2020 a été retardée par la pandémie.

La Ville affirme qu’elle va associer les entrepreneurs réginois à la démarche.

Des entreprises de Regina font déjà figure d’exemples. Par exemple, le magasin Mortise & Tenon spécialisé dans la vente de produits réutilisables, donne 40 cents à des organismes de bienfaisance lorsqu’un client se présente avec son propre sac.

Cela a deux objectifs : les personnes ont un sac réutilisable, donc elles font quelque chose de bien sur le plan environnemental, mais en plus elles contribuent à un organisme à but non lucratif , se réjouit la conseillère Lori Bresciani

Si la Ville bannit les sacs plastiques, elle rejoindra plus de 40 autres communautés à travers le pays qui ont déjà adopté cette mesure, à l’instar de Montréal et Vancouver.

Avec les informations de Heidi Atter.