Une formation en cuisine adaptée à Mashteuiatsh

Le programme d’études a été développé en partenariat avec le Centre de services scolaire De La Jonquière. Il a été créé sur mesure afin de répondre aux besoins de la communauté autochtone jeannoise.

Les enseignants vont venir ici et ils vont collaborer avec des transmetteurs et des formateurs de notre communauté pour que ce soit une formation culturellement adaptée. Le calendrier de formation sera adapté pour les Premières Nations. Par exemple, à la chasse, il n'y aura pas de cours. On va prendre des pauses quand on va voir que nos membres ont besoin d'aller au territoire. Ce sera des périodes charnière au niveau culturel , explique la directrice Éducation et main-d'oeuvre à Mashteuiatsh, Nathalie Larouche.

La directrice éducation et main-d'œuvre à Mashteuiatsh, Nathalie Larouche, a collaboré à la mise sur pied du DEP en cuisine qui sera offert à Mashteuiatsh. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Certains cours du programme feront rayonner la culture autochtone, notamment, grâce à la participation de membres de la communauté.

Nos transmetteurs, nos formateurs vont amener ce côté. Comment on peut préparer le gibier. Comment apprêter les viandes de bois. Qu'est-ce qu'on mange dans la nature. Donc, pour être le plus près des traditions et des mets culturels qu'on a ici. On va utiliser la perdrix, l'orignal et le castor. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait cet aspect , précise Mme Larouche.

La formation d'une durée de 700 heures tiendra compte des réalités de la communauté autochtone jeannoise.

On sait que plusieurs de nos membres, plusieurs des familles vont en territoire la fin de semaine. Donc, on aura une formation du lundi au jeudi vraiment adaptée pour nos membres. Pour eux, aller en territoire, c’est primordial. Donc, c’est vraiment une formule gagnante , fait valoir la directrice Éducation et main-d'oeuvre.

Au terme de leur parcours scolaire, les participants obtiendront un diplôme d'études professionnelles (DEP) en cuisine.

Cette formation peut les conduire à travailler dans les grands chantiers de construction et même ici dans notre communauté. Cela va apporter des emplois , souligne la conseillère désignée Éducation et main-d'oeuvre de Mashteuiatsh, Élizabeth Launière.

Des membres de la communauté de Mashteuiatsh auront accès à une formation en cuisine à l'automne 2021. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Formation populaire

La communauté autochtone a répondu favorablement à cette nouvelle offre de formation. Les 22 places disponibles pour la première cohorte ont trouvé preneur en seulement quelques jours.