Les parents d’enfants atteints de maladies chroniques veulent se faire vacciner

Kristine et Ryan Rowes, eux, s’occupent de leur fils de deux ans et demi, AJ, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est atteint de maladie pulmonaire chronique, d’hypertension artérielle pulmonaire et de paralysie cérébrale. Il a une trachéostomie et doit être nourri par une sonde d’alimentation.

Je sais que s’il attrape la COVID-19, je vais le perdre , s’inquiète sa mère.

Or, Kristine et Ryan Rowes, tous les deux dans la trentaine, n’ont pas eux-mêmes de prédispositions médicales. En conséquence, ils ne remplissent aucun critère d’admissibilité à la vaccination.

Le petit AJ ne peut pas lui-même être vacciné, car aucun vaccin au Canada n’a été approuvé pour les enfants de son âge.

C’est comme si ces enfants n’étaient pas pris en compte , déplore Ryan Rowes. Sa conjointe ajoute avoir l’impression que le gouvernement ne [les] voit pas .

Au moins, aidez-nous à protéger notre fils et tous les enfants fragiles , implore-t-elle.

Le couple affirme avoir tout fait pour protéger AJ. Ils ont cessé de recevoir des soins à domicile, dans la crainte qu’un préposé contamine accidentellement leur fils.

Les fournisseurs de soins à domicile peuvent, eux, se faire vacciner au Manitoba.

C’est frustrant, considérant que nous accomplissons le travail que ces préposés feraient s’ils venaient s’occuper de notre fils , relève Ryan.

Le couple souligne que le pédiatre de leur fils voudrait que les parents dans leur situation reçoivent le vaccin.

Kristine ajoute qu’il y a beaucoup d’enfants au Manitoba dans la même situation. Des enfants se battent pour leur vie à l’Hôpital pour enfants et ils ont besoin que leurs parents les visitent chaque jour. Qu’arrivera-t-il si leurs parents attrapent la COVID-19? , se demande-t-elle.

Modification des critères d’admissibilité

De son côté, par l’entremise d’un porte-parole, la province a fait valoir que le taux d’infection est très bas chez les jeunes enfants et qu’aucun enfant en bas de deux ans n’est mort des suites de la COVID-19 au Manitoba.

En raison de problèmes d’approvisionnement et d’une demande énorme de la population pour la vaccination, nous avons dû prendre des décisions difficiles , a déclaré un porte-parole de la province dans un courriel à CBC.

Certains parents d’enfants malades ont quant à eux pu se faire vacciner avant que ne soient apportés des changements aux critères d’admissibilité.

En mars, Rebekka et Cody Campbell ont reçu une dose du vaccin AstraZeneca car, en tant que contacts familiaux de leur fils Damon, ils faisaient partie des groupes prioritaires identifiés par la province.

Damon, trois ans et demi, souffre d’omphalocèle, ce qui signifie que certains de ses organes sont à l’extérieur de son corps, ainsi que de problèmes pulmonaires et cardiaques.

La mère de Damon Campbell, Rebekka, a reçu le vaccin AstraZeneca avant que les critères d'admissibilité ne soient modifiés. Photo : Gracieuseté de la famille Campbell

Depuis, la province a toutefois restreint l’administration du vaccin AstraZeneca en fonction de l’âge, à la suite des recommandations nationales et des inquiétudes soulevées par d’éventuels caillots sanguins chez les personnes plus jeunes.

Rebekka Campbell raconte qu’après ce changement, le rendez-vous de vaccination d’autres parents d’enfants gravement malades a été annulé.

Selon elle, si le vaccin AstraZeneca n’est plus une option, la province devrait offrir le vaccin Pfizer ou Moderna à la famille qui prend soin d’une personne vulnérable.

