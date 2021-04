L'Estrie penche vers le rouge et « les prochains jours seront cruciaux »

Le directeur de la santé publique en Estrie, Alain Poirier, s'inquiète néanmoins puisqu'il croit que la région est tout près de basculer en zone rouge.

Si on regarde la courbe sur une semaine, on frôle le rouge. Une citation de :Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

Alain Poirier estime que les données publiées samedi et dimanche détermineront si des mesures sanitaires plus sévères devront s'appliquer dans la région. C'est lors d'une réunion avec la santé publique provinciale que les autorités trancheront, dimanche soir.

On est dans les quelques jours charnières encore et on a réussi à rester en zone orange, ça veut dire qu'à l'école il n'y a pas d'alternance, que les restaurants n'ont pas à fermer , fait valoir Alain Poirier.

Appel à la prudence et à la patience

Avec l'ouverture de la vaccination aux 45 ans et plus avec le vaccin AstraZeneca, l'administration de ladeuxième dose qui s'amorce en CHSLD et la vaccination prochaine des personnes souffrant de maladies chroniques, Alain Poirier croit que la région s'approche à grands pas d'un taux immunisation qui permettra de freiner la propagation du virus.

Il appelle chaque citoyen à la patience et au respect des mesures dans cette période déterminante pour la région.

Nous sommes chacun d'entre nous la source de l'augmentation des cas. On a augmenté graduellement depuis 3 ou 4 semaines, mais pas de façon explosive comme ça a été le cas dans les autres régions , décrit-il.

Il invite non seulement les citoyens à respecter les mesures sanitaires et à limiter leurs contacts sociaux au maximum, mais aussi de ne pas hésiter à se faire dépister.

On a presque la moitié des gens qui ne vont pas chercher le dépistage , déplore-t-il.

Le directeur de la santé publique rappelle que les retards observés dans les laboratoires au cours des dernières semaines se sont résorbés. Il ne faut maintenant compter que 24 heures avant d'obtenir les résultats de la santé publique à la suite d'un test de dépistage.