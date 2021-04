Un règlement sur les locations à court terme obtient un appui unanime à Ottawa

Ce nouveau système aura pris du temps à être mis sur pied. Une réunion avait eu lieu en novembre 2019 où plus de 60 personnes s'étaient exprimées sur le plan de la Ville visant à encadrer les locations à court terme aux résidences principales.

L’Association des hôtels d’Ottawa Gatineau (AHOG) demandait depuis longtemps à la Ville de réglementer les plateformes telles que Aribnb, VRBO et misterb&b, faisant valoir qu’elle est l’une des dernières grandes villes canadiennes à faire de même.

La promulgation de règlements clairs et précis sur les locations à court terme n’a jamais été aussi importante et n’a jamais été aussi opportune , a souligné le président de l’Association, Steve Ball, lors d’une réunion des comités de planification et des services communautaires et de protection.

La Ville prévoit une phase pilote de trois ans au cours de laquelle elle peaufinera le règlement. Pendant cette période, elle prévoit mettre sur pied une équipe de six personnes pour faire appliquer la réglementation.

Airbnb demande des délais

Un représentant d’Airbnb, Nathan Rotman, a affirmé que la compagnie informera ses hôtes du nouveau permis municipal dont ils auront maintenant besoin pour louer leur résidence principale ou leur chalet. La compagnie promet aussi de donner à la Ville un accès en temps réel aux informations sur les annonces.

M. Rotman a cependant demandé aux politiciens locaux de retarder la mise en vigueur du règlement municipal. Selon lui, plusieurs hôtes chercheront à louer leurs propriétés une fois la pandémie terminée.

Limiter votre offre de locations à court terme juste avant que nous puissions voyager à nouveau est une erreur qui limitera la relance des restaurants, des petites entreprises et des attractions , a prévenu M. Rotman.

Le conseiller Riley Brockington a répliqué, déclarant que des communautés ont dû faire face à un Far West de bruit, et même de violence.

Je veux juste vous rappeler que nous sommes ici aujourd’hui parce qu’Airbnb a échoué à expliquer comment leurs maisons ont été mal utilisées au fil du temps , a-t-il dit. Nous avons dû venir ici et créer des lois parce que des compagnies comme la vôtre n’ont pas abordé cette problématique.

Les conseillers ont approuvé à l’unanimité le règlement qui sera soumis à un vote final au conseil municipal le 28 avril.