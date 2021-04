L'arrivée des bacs bruns en Mauricie encore repoussée

Le président d’Énercycle, Michel Angers, affirme que la régie rencontre des obstacles pour concrétiser le projet. Il dit notamment avoir besoin d’une meilleure collaboration avec le ministère des Affaires municipales ainsi que celui de l’Environnement.

En 2019, Michel Angers avait mentionné sur nos ondes qu’il souhaitait que le bac brun soit instauré en 2022 dans la région, ce qui ne sera finalement pas le cas.

Il y a des impondérables dans tout cela. Je souhaitais que ça aille le plus vite possible. Je vais me garder une petite gêne sur les raisons pour lesquelles ça retarde, ça retarde, mais ceci étant dit, nous on est prêts à aller de l’avant et on va le faire le plus vite possible.

Une citation de :Michel Angers, maire de Shawinigan et président d’Énercycle