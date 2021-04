Une fillette grièvement blessée, son père dénonce les failles du système

La fillette a été transportée à l’hôpital IWK par ambulance aérienne, vendredi dernier. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) enquête sur ce qui pourrait être un cas de voies de fait graves.

Le père et sa fillette ne peuvent être identifiés.

L’enfant passait les fins de semaine avec son père. Ce dernier affirme qu’il avait remarqué qu’elle avait des ecchymoses et qu'il soupçonnait un cas de mauvais traitements. Il a porté plainte aux services de protection de l’enfance.

L’homme dit avoir souligné qu’il avait des photographies des ecchymoses, mais que personne n’a ensuite communiqué avec lui.

Six jours plus tard, dit-il, sa fille a été transportée d’urgence à un hôpital local, puis elle a été transférée à l’hôpital IWK par ambulance aérienne.

Je ne peux croire que cela s’est produit! Je suis choqué! , s'exclame l’homme durant une entrevue accordée jeudi à CBCCanadian Broadcasting Corporation .

Il dit qu’il ne peut comprendre comment quelqu’un a pu faire du mal à sa fille qu’il décrit comme étant très affectueuse. Il ne peut comprendre non plus pourquoi personne ne peut lui expliquer ce qui s’est passé.

La fillette grièvement blessée repose à l'hôpital. Son visage est masqué pour protéger son identité. Photo : Gracieuseté

Le père a pu rendre visite à sa fille à l’hôpital. Il dit qu’elle repose inconsciente et que les pronostics sont incertains. Il a pris une photographie où on voit qu’elle porte un collier cervical, des attelles et des pansements à un bras et à une jambe et qu’elle est entourée de tubes. Son état semble avoir peu évolué depuis son admission à l’hôpital.

Le caporal Chris Marshall, de la GRCGendarmerie royale du Canada , a déclaré jeudi que tous les intervenants coopèrent à l’enquête, qui ne faisait que débuter. Il ne pouvait se prononcer quant à la possibilité de porter des accusations.

Quant aux critiques du père, le ministère des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse affirme qu’il ne peut faire de commentaires sur un cas précis.

Le ministère rappelle que la sécurité et le mieux-être des enfants, des autres jeunes et des familles constituent toujours sa priorité.

Tout signalement de ce genre est révisé, évalué et pris en considération aux fins d’une enquête conformément à la loi sur les services à l’enfance et à la famille, assure le ministère.