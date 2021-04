Annulation de la saison de l'OHL : la perspective des joueurs

Le commissaire David Branch a dit, mardi, que l'ordre de rester à la maison et la flambée de cas en Ontario ont eu raison des espoirs d'une saison même dans des environnements contrôlés.

L'attaquant David Goyette, repêché par les Wolves de Sudbury il y a un an, avoue qu'il a été surpris par l'annulation de la saison.

J'ai été sous le choc. Je pensais honnêtement qu'il allait y avoir une saison; une saison écourtée, mais je pensais vraiment qu'on allait jouer , raconte le 11e choix du dernier repêchage de l' OHLLigue de hockey de l'Ontario .

Une verte recrue de 16 ans, Goyette aurait été l'un des plus jeunes joueurs à évoluer dans le circuit ontarien en 2021 si la saison s'était mise en branle. Il ne croit pas que cette année sans jouer au hockey aura de lourdes conséquences sur son développement.

Je ne dirais pas que c'est une année perdue, non. J'ai pu prendre de la masse (musculaire), devenir plus fort et plus gros , note-t-il.

L' OHLLigue de hockey de l'Ontario est une ligue de hockey constituée d'environ 500 joueurs, tous âgés entre 16 et 21 ans. Elle est l'une des meilleures ligues de développement au monde. Dans l'histoire du circuit, 2410 joueurs ont été repêchés dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Ethan Burroughs, de l'Attack d'Owen Sound, vit une situation un peu différente. Il s'est beaucoup entraîné chez lui, mais en étant privé d'une saison cette année, il a perdu une chance de faire la démonstration de ses progrès devant les recruteurs, lui qui sera admissible au repêchage de la LNHLigue nationale de hockey pour la première fois cet été.

Contrairement à lui, les espoirs en provenance des États-Unis, de la Suède, de la Finlande et même d'autres ligues au Canada ont pu jouer. Ils pourraient donc jouir d'un avantage lorsque viendra le temps pour les équipes de parler au repêchage, leur évaluation étant plus récente et possiblement plus fidèle à leur niveau actuel.

Ce qui arrivera arrivera. C'est hors de mon contrôle. Je vais continuer de travailler fort parce qu'éventuellement je pourrai démontrer mes habiletés, explique-t-il d'un ton posé. Je sais que le travail que j'y mets finira par payer.

Ethan Burroughs s'entraîne dans le sous-sol de la maison de ses parents depuis le début de la pandémie. Photo : Photo offerte par Ethan Burroughs

Des perspectives différentes

Dans le hockey junior majeur, les joueurs de 16, 17 et 18 ans travaillent majoritairement dans l'espoir d'être remarqués puis appelés par une équipe de la Ligue nationale lorsqu'admissibles au repêchage. Les vétérans de 19 et 20 ans vivent autrement leurs derniers milles dans la Ligue de l'Ontario.

Le défenseur Andrew Perrott, qui dispose d'une autre année d'admissibilité pour évoluer dans l' OHLLigue de hockey de l'Ontario , espérait un retour au jeu simplement pour retrouver ses coéquipiers et chérir ce qu'il dit être les plus belles années de sa vie . Dans son cas, la nouvelle de l'annulation de la saison n'est pas encore tout à fait digérée .

Je n'étais pas vraiment préparé à ça parce qu'en l'espace d'une semaine, la situation a changé du tout au tout , dit-il.

Les visages étaient longs dans notre rencontre d'équipe parce qu'on tient tous beaucoup au sport. C'est notre vie. On espére tous faire de notre passion une carrière professionnelle. Une citation de :Andrew Perrott, défenseur de l'Attack d'Owen Sound

Des équipes de la Ligue de l'Ontario sont parvenues à envoyer quelques-uns de leurs vétérans en Europe dans l'attente de l'approbation d'un plan de retour au jeu. Perrott se dit parmi les chanceux puisqu'il a pu jouer 23 matchs en Slovaquie.

Nicholas Canade, des Steelheads de Mississauga, a aussi eu la chance d'être prêté à une équipe du Vieux Continent pendant la pandémie. Il a disputé quelques matchs en Finlande. Comme Perrott, il convient qu'il lui fallait tirer le meilleur parti possible d'une mauvaise situation.

Âgé de 21 ans, c'est toutefois outre-mer qu'il a écoulé sa dernière saison d'admissibilité dans l' OHLLigue de hockey de l'Ontario . Il ne pourra revenir dans la Ligue de l'Ontario.

Le plus dur pour moi, c'est que je ne savais pas quand allait être mon dernier match. Par le passé, les joueurs avaient cette certitude. Ils pouvaient en profiter pleinement. Moi, je m'accrochais à un retour au jeu pour ça , souligne l'attaquant.

Personne ne s'attendait à ce que ça dure aussi longtemps. Je me souviens que l'an dernier, à la fin de la saison, on se disait qu'on allait se revoir quelques semaines plus tard. Ça fait plus d'un an maintenant. Il faut faire avec. Une citation de :Nicholas Canade, attaquant des Steelheads de Mississauga

La bonne nouvelle pour Canade est qu'il a fait si bonne impression en Finlande ces derniers mois, qu'une équipe de la première division lui a consenti un contrat de deux ans. Il amorcera donc sa carrière professionnelle à la fin de l'été, tournant la page sur son parcours dans les rangs junior majeur.

Avec les informations de Frédéric Projean