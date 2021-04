Vaccination: la piqûre des autoportraits s'empare de l'Alberta

Un texte de Julien Latraverse

Papier de vaccination d'une main et cellulaire de l’autre, les quadragénaires ont pris d’assaut les centres de vaccination sans rendez-vous d'Edmonton pour partager leur joie à l'aide d'un autoportrait sur les réseaux sociaux.

Au centre de vaccination de masse du Centre Expo d'Edmonton, un mur entier destiné aux autoportraits est même prévu pour répondre à l’arrivée massive de ce groupe démographique, souligne la directrice générale des services de santé communautaire de la zone d’Edmonton pour Services de Santé Alberta, Selene Tash.

Il s'agit d'un revirement de situation notable pour le centre qui faisait face à un faible nombre de rendez-vous la semaine dernière.

Il y a beaucoup d’engouement depuis que nous avons ouvert la vaccination aux 40 ans et plus, raconte Selene Tash. Ce groupe d’âge est extrêmement excité à l'idée d’être vacciné.

Nous savions que les gens voulaient avoir le téléphone pour s’enregistrer ou se prendre en photo, mais nous ne pouvions pas le permettre [...] alors nous voulions leur offrir un endroit privé pour qu'ils puissent souligner et documenter ce moment , précise-t-elle.

Un mot-clic a aussi été mis en place par AHS afin d'inciter les gens à publier leur histoire et leur photo sur les réseaux sociaux. Photo : Services de santé Alberta

Tout de suite après sa première inoculation, Tara Beck admet sans gêne avoir profité de ce nouvel espace afin d’immortaliser ce moment vraiment spécial .

C’était une occasion de partager avec mes proches, qui ne pouvaient pas venir avec moi, ma joie et mon enthousiasme , ajoute-t-elle.

C'est une idée fantastique

Selene Tash souhaite voir l'engouement de ce groupe se transférer aux plus sceptiques. Plus les gens partagent leur histoire et leur excitation, plus cela a de l’influence, témoigne-t-elle. Il se peut même que cela encourage les autres à considérer de se faire vacciner.

Timothy Caulfield, de la chaire de recherche du Canada en droit et politique de la santé à l'Université de l'Alberta, partage également cet avis et se réjouit de la montée en popularité de cette tendance. C’est une idée fantastique , dit-il.

En plus de permettre aux gens de souligner leur vaccination, les autoportraits célèbrent aussi une réussite de la science, estime Timothy Caulfield. Photo : Radio-Canada / Julien Latraverse

Il estime que cette vague d’autoportraits sur les réseaux sociaux aide à dissiper les doutes sur la vaccination. C’est ce qu’on appelle l’effet de cohorte, explique Timothy Caulfield. Quand on voit nos pairs obtenir [le vaccin], ça aide à normaliser le processus.

Malgré la confiance générale envers les scientifiques et les experts en santé, Timothy Caulfield indique néanmoins que les gens ont également tendance à écouter les personnes qui leur ressemblent avec la même assurance.

Et c’est exactement ce qui est en train de se passer avec ces ‘’selfies’’ , fait-il valoir.

Par leur simple présence sur les réseaux sociaux, ces autoportraits aident aussi à lutter contre la désinformation , ajoute-t-il.

Des murs à autoportrait sont également prévus dans les autres centres de vaccination à travers la province si l’espace le permet, rapporte Selene Tash.