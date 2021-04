Un Trifluvien de 33 ans porté disparu depuis lundi

Selon les informations de la police, le Trifluvien aurait été aperçu pour la dernière fois lorsqu’il a quitté son domicile du secteur de Trois-Rivières-Ouest lundi dernier vers 9 h 20.

L’homme aurait l’habitude de se rendre à la SQDC du boulevard des Forges. Il fréquente aussi le secteur de la descente de bateaux sur la rue Notre-Dame Ouest régulièrement. Des membres de sa famille habitent sur la réserve de Wôlinak.

La dernière qu'il a été vu, il portait un manteau gris et noir de type coupe-vent, des pantalons foncés et des souliers Skechers noirs et bruns. Ses cheveux bruns pourraient être attachés en toque sur sa tête. Il pourrait aussi montrer des signes d’anxiété et d’hypervigilance et être constamment sur ses gardes. L’homme disparu mesure 1 m 83 et pèse 70 kg.

Le public est invité à communiquer avec le Service de police au 819 691-2929, poste 6, s’il détient des renseignements sur cette disparition.