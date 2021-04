Des cas de COVID-19 dans plusieurs centres d’hébergement d'urgence de Gatineau

Nous confirmons quelques cas de COVID-19 parmi les intervenants œuvrant auprès des personnes en situation d'itinérance, de même que chez les utilisateurs des centres d'hébergement en itinérance. Un dépistage élargi a été recommandé pour les intervenants, ainsi que pour les personnes en situation d’itinérance. Nous suivons l’évolution de la situation de près , explique le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, par courriel, sans donner plus de détails sur le nombre de cas et les établissements touchés.

Jeudi soir, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais confirmait déjà du bout des lèvres cette information, en marge d’une réunion de son conseil d’administration. Il ne parlait toutefois pas encore d'éclosion, mais précisait qu'un effort de dépistage avait été amorcé et qu'il devait se poursuivre vendredi.

Quand on a une personne contaminée, on est en alerte. Quand il y en a deux, c’est une éclosion , rappelait la présidente-directrice générale adjointe du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, France Dumont.

Des cas un peu partout

Benoit Leblanc, le directeur d’Itinérance Zéro, avait sonné l’alerte, un peu plus tôt jeudi, dans une publication sur ses réseaux sociaux.

M. Leblanc y avait indiqué qu’en raison de l’éclosion à l’aréna Robert-Guertin et à la Halte chaleur de Hull, la caravane de l’organisme ne serait pas présente pendant la nuit afin de protéger ses membres bénévoles.

Annie Castonguay, directrice adjointe du Bureau régional d'Action sida (BRAS) Outaouais et coordonnatrice des haltes-chaleurs Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

En entrevue à l'émission Les matins d'ici, Annie Castonguay, directrice adjointe du Bureau régional d'Action sida (BRAS) Outaouais et coordonnatrice des haltes-chaleurs, a soutenu que des cas ont été rapportés un peu partout .

On a des employés dans tous nos points de service qui ont testé positif, autant dans la halte-chaleur de Gatineau que celle de Hull, que du Gîte Ami, que du projet de transit et hier, on a appris qu'il y avait un gardien de sécurité et une bénévole du centre Robert-Guertin [...] qui étaient positifs aussi , a-t-elle expliqué.

Le Collectif régional de lutte à l’itinérance de l’Outaouais (CRIO) a réagi, jeudi soir, à cette situation.

Disons-le, nos craintes du début de la pandémie sont en train de s'avérer. C'est le branle-bas de combat , a souligné Alexandre Deschênes, organisateur communautaire au CRIOCollectif régional de lutte à l’itinérance de l’Outaouais , par courriel.

Le CRIO Collectif régional de lutte à l’itinérance de l’Outaouais demande des mesures au gouvernement

En entrevue, M. Deschênes se désole de la situation actuelle des centres d’hébergement d'urgence.

D’emblée, le centre Guertin n’est pas adapté pour avoir autant de population dans un environnement sécuritaire. [...] C’est pas un endroit qui est viable. Il faut relocaliser les gens dans des endroits plus petits, plus adaptés, où le retraçage est plus facile à faire parce qu’on sait avec qui ils se tiennent.

On a un embryon, mais ça va être une traînée de poudre Une citation de :Alexandre Deschênes, organisateur communautaire au CRIO Collectif régional de lutte à l’itinérance de l’Outaouais

L'organisateur communautaire demande également que la population itinérante soit rapidement vaccinée car, dit-il, elle est plus à risque face à la COVID-19.

Il faut se déplacer et les faire vacciner, puis faire un suivi des vaccins. Mettre tout en place, parce que ça va être une traînée de poudre , dit-il, soulignant toutefois l’attitude proactive du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

Alexandre Deschênes, organisateur communautaire au sein du Collectif régional de lutte à l’itinérance de Gatineau (CRIO) Photo : Radio-Canada

M. Deschênes montre du doigt l’action du gouvernement Legault.

La population en situation d’itinérance ne semble pas être la priorité de ce gouvernement. À chaque fois qu’on a des revendications, ça prend des mois et des mois. Ça a un impact sur ce qui se passe actuellement. [...] Je ne veux pas refaire le rapport sur Guertin, mais les conditions y sont très difficiles , rappelle-t-il. Maintenant, on a la Croix-Rouge, mais tout ça tarde et ça prend encore plus d’énergie. Les dangers sont décuplés à mesure que le temps file.

L’organisateur communautaire fait également le parallèle avec la situation dans les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) où le manque de personnel oblige les employés à se déplacer d’endroit en endroit ce qui multiplie les risques de contamination.

Avec les informations de Laurie Trudel, Martine Sauvé, Rosalie Sinclair et Benjamin Vachet