COVID-19 : une cinquantaine de tests négatifs frauduleux interceptés aux frontières

Il y a, on me dit, des faux certificats de tests négatifs. Donc, il y aurait des passagers qui sont embarqués avec des faux tests, qui étaient contaminés , a déclaré jeudi, en point de presse, le premier ministre du Québec, François Legault.

Ce dernier a, dans le même temps, demandé à Justin Trudeau d'en faire encore plus , quelques heures avant que le premier ministre canadien ne décide d'interdire les vols en provenance de l'Inde et du Pakistan pour le prochain mois.

Nous avons posé la question à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), afin de connaître l'état du problème. Les douaniers sont responsables d'examiner le résultat des tests qui sont présentés par les voyageurs, lors de leur entrée au pays.

L'ASFC est consciente que des résultats frauduleux de tests de dépistage de la COVID-19 sont produits, et que certains voyageurs peuvent tenter d'utiliser de tels documents lorsqu'ils cherchent à entrer au Canada. Une citation de :Mark Stuart, porte-parole de l'ASFC

Depuis l'imposition, le 7 janvier pour la voie aérienne, de l'obligation à tous les voyageurs de fournir une preuve valide d'un test moléculaire, l'ASFC a intercepté 13 documents soupçonnés d'être des résultats de tests frauduleux dans les aéroports d'entrée , indique l'organisation fédérale.

Aux points d'entrée terrestres, un tel document est exigé depuis le 15 février. Jusqu'à maintenant, 35 certificats soupçonnés d'être frauduleux ont été saisis.

Comment les agents reconnaissent-ils un test frauduleux? L'ASFC évoque des questions de confidentialité et de sécurité, mais souligne que ses agents sont formés aux techniques d'examen et utilisent des indicateurs, des renseignements et d'autres informations pour déterminer l'admissibilité d'une personne au Canada .

Impossible de savoir, cependant, combien de voyageurs ayant fourni un test frauduleux négatif de dépistage de la COVID-19 étaient en réalité infectés. L'ASFC affirme ne pas avoir ces données et renvoie vers l'Agence de la santé publique du Canada, qui n'a pas été en mesure de répondre à nos questions.

Les voyageurs qui arrivent au Canada doivent actuellement présenter trois tests négatifs : avant leur départ, dès leur arrivée, puis à la fin de la période de quarantaine obligatoire de 14 jours. Le non-respect de ces restrictions constitue par ailleurs une infraction, soutient l'ASFC, qui peut entraîner jusqu'à 6 mois de prison et/ou 750 000 $ d'amende .

Plusieurs exemptions

Selon des données fournies par l'ASFC, plus de 99 % des voyageurs, que ce soit par voie terrestre ou aérienne, se conforment à ces exigences, s'ils doivent le faire. Car ce n'est pas le cas de tout le monde.

Toutes les personnes arrivant au Canada ne sont pas obligées de se conformer à l’ensemble des mesures. Il existe différentes exemptions, notamment pour les fournisseurs de services essentiels , les représentants du gouvernement ou encore les membres d’équipage , indique, sur son site web, le gouvernement fédéral.

En revanche, il n’y aucune exception, à ce jour, pour les voyageurs vaccinés.