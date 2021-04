NAV Canada : Diane Dallaire dénonce le silence de l'organisme

La mairesse réagit ainsi à l'annonce, la semaine dernière, par l'organisme du maintien de ses services dans plusieurs aéroports à travers le Canada. L'organisme qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne au pays abandonne ainsi 29 études lancées l'automne dernier sur l'avenir de ses services dans les villes en question.

Pour Diane Dallaire, il y a un manque de considération flagrant de la part de NAV Canada dans le dossier qui concerne sa ville.

C'est un dossier d'importance et l'étude aéronautique qui concerne Rouyn-Noranda, c'est la plus ancienne étude au Canada et on n'arrive pas à avoir d'information, c'est inacceptable , dit la mairesse.

Elle ajoute que malgré de multiples démarches, la Ville n'arrive toujours pas à en savoir davantage sur le dossier.

On avait adressé plusieurs lettres à l'ancien ministre des Transports, M. Garneau, et au nouveau ministre, Omar Alghabra, et toujours même pas un accusé de réception. Nous interpellons la ministre Mélanie Joly dans ce dossier [...] de faire en sorte de lever cette incertitude, qu'on obtienne des garanties de NAV Canada qu'on peut compter sur la continuité du service d'information de nuit , explique la mairesse.

Pour sa part, NAV CANADA assure que l'étude concernant l'aéroport de Rouyn-Noranda demeure ouverte.

Le gestionnaire des relations avec les médias chez NAV Canada, Brian Boudreau, admet que la pandémie a chamboulé les priorités de son organisme.

Il promet que les parties prenantes dans le dossier, notamment la Ville de Rouyn-Noranda, seront consultées à ce sujet.

Aussitôt qu'on se penche sur le dossier de Rouyn-Noranda, il va y avoir de plus amples renseignements. [...] Il y aura un appel à un processus d'avis de propositions qui va permettre aux parties prenantes de s'exprimer sur nos recommandations sur Rouyn-Noranda avant qu'on les présente au ministre des Transports , dit-il.

NAV Canada envisage depuis plusieurs années de remplacer la présence humaine à l’aéroport de Rouyn-Noranda durant la nuit par des systèmes automatisés, ce que la Ville de Rouyn-Noranda conteste.