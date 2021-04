COVID-19 : nouveau sommet d’hospitalisations et 1006 cas de plus en C.-B.

La Colombie-Britannique enregistre 1006 nouveaux cas de COVID-19 et quatre morts liées à la maladie dans les dernières 24 heures.

Un nouveau triste sommet est atteint avec 502 personnes hospitalisées parmi les cas actifs, dont 161 aux soins intensifs. La plupart des nouveaux cas ont été diagnostiqués sur les territoires des régies de la santé du Fraser (600 cas) et de Vancouver Coastal (241 cas).

La médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, et le ministre de la Santé, Adrian Dix, ont dévoilé les données les plus récentes sur l’évolution de la maladie en point de presse jeudi.

On signale un nouveau foyer de contamination dans le système de santé de la province à l’hôpital Mount St. Mary, à Victoria. Une douzaine d’établissements sont actuellement touchés, dont cinq centres de soins de longue durée.

Jusqu’à présent, 1 500 430 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans la province, incluant plus de 88 000 secondes doses. Les personnes âgées de 25 ans et plus sont invitées à s’inscrire sur le site web du programme de vaccination  (Nouvelle fenêtre) du gouvernement.

Les personnes âgées de 40 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner dans leur pharmacie locale ou dans l’une des cliniques dédiées à la vaccination dans les communautés les plus touchées. Les autorités sanitaires admettent cependant qu’en raison de la quantité limitée de vaccins AstraZeneca disponibles, beaucoup de pharmacies ont épuisé leurs stocks.

De nouvelles restrictions sur les déplacements entre les régions de la province entrent en vigueur vendredi. Le ministre Dix et la Dre Henry ont tous deux exprimé leur soutien aux restrictions des voyages internationaux depuis l’Inde et le Pakistan instaurées par le gouvernement fédéral en lien avec l’apparition d’un nouveau variant.

On compte désormais 122 757 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie dans la province et 1550 personnes ont succombé à la maladie.