COVID-19 : la population du Nord-du-Québec recevra la 2e dose du vaccin d'ici la fin mai

Le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James espère pouvoir offrir la deuxième dose aux personnes qui le souhaitent d'ici quelques semaines.

Actuellement, la campagne de vaccination va bon train dans le Nord-du-Québec avec 75 % des 18 ans et plus qui ont reçu la première dose.

L'administration de la deuxième dose pour les groupes vulnérables est complétée et dès la semaine prochaine, ça sera au tour des travailleurs de la santé.

La présidente-directrice générale, Nathalie Boisvert, se réjouit de la réponse de la population à la campagne de vaccination.

C'est une belle couverture actuellement de notre population. Un bon taux de vaccination , se réjouit la responsable.

Les gens ont bien répondu et on souhaite que les gens répondent aussi pour recevoir la deuxième dose. C'est un élément important pour nous que les gens qui ont reçu la première dose viennent aussi chercher la deuxième dose. Ça nous permet d'avoir une couverture complète et une protection complète avec les deux doses du vaccin , précise-t-elle.

Le gouvernement du Québec avait promis d'offrir une première dose du vaccin à la population avant le 24 juin.

Le Nord-du-Québec pense devancer le reste de la province en offrant les deux doses à sa population avant cette date, c'est-à-dire d'ici la fin du mois de mai.

Dans le Nord-du-Québec, c'est le vaccin Moderna qui est offert à la population.