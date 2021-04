Les Griffons mettent fin à leur saison de hockey sans jouer un seul match

On repoussait toujours la date dans l'espoir de retourner sur la glace. On devait ça à nos étudiants-athlètes qui, depuis plusieurs mois, mettent beaucoup d’efforts, beaucoup de volonté et de dévouement [dans ce qu’ils font]. Fallait se rendre à l’évidence qu’il fallait mettre fin à cette saison , explique l’entraîneur-chef Maxime Villeneuve-Ménard.

Le calendrier de la ligue collégiale de hockey a été modifié à plusieurs reprises cette saison. Les Griffons ont fait preuve de patience. Ils ont longtemps attendu l’occasion de jouer un premier match officiel, qui n’est jamais venu depuis le mois de septembre.

L'entraîneur-chef des Griffons du Cégep de l'Outaouais, Maxime Villeneuve-Ménard Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Ça nous donne le goût de regarder en avant. Même si on n'a pas joué un match, on a fait les choses de la bonne façon. Une citation de :Maxime Villeneuve-Ménard, entraîneur-chef des Griffons du Cégep de l'Outaouais

J’ai été impressionné, tout au long de l’année, par la motivation des joueurs et le respect des consignes de la santé publique. On n’a jamais eu à intervenir auprès des étudiants-athlètes , se félicite le pilote de la formation.

Les joueurs se développent quand même

Un des faits saillants de cette saison aura été le rappel de l’attaquant Marc-Olivier Racine-Roy par les Foreurs de Val-d’Or. Le jeune homme a marqué deux buts en cinq rencontres avec l’organisation donnée favorite pour remporter la Coupe du président, cette année.

On veut donner le maximum de vitrine à nos joueurs. Ils ont tous des objectifs différents. Il faut leur donner les outils pour briller. Marc-Olivier a décidé de rester dans la grande famille des Griffons et de l’Intrépide. Il a eu la chance de faire partie de cette belle équipe-là dans une année exceptionnelle pour la Ligue , souligne Maxime Villeneuve-Ménard.

Selon l’entraîneur, les joueurs ont été capables de se développer malgré toutes les embûches, cette saison.

Ils n’ont pas été sur la glace aussi souvent que d’habitude, mais on s’est fait un devoir de les encadrer à des endroits où on n'a pas le temps, normalement. On a beaucoup travaillé sur le développement individuel et psychologique. Le processus n’a pas été ralenti, ils se sont améliorés d’une façon différente , assure-t-il.

Les responsables des Griffons souhaitent que leurs joueurs prennent du repos et profitent du beau temps dans les prochaines semaines pour revenir, ensuite, en forme dans un monde qu’on espère plus normal à la fin de l’été.