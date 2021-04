L’Abitibi-Témiscamingue aura sa première sage-femme

L’Abitibi-Témiscamingue comptera sa première sage-femme à compter de juillet 2021, alors que le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS-AT) annonce l’embauche de Jessyka Boulanger.

Lors de son entrée en fonction, cette sage-femme d’expérience aura notamment la responsabilité de travailler à l’établissement de conditions gagnantes pour la mise en œuvre des services dans l’ensemble de la région.

Finalement, les femmes de notre région pourront bénéficier d’un nouveau choix adapté à leurs besoins, a commenté Sylvie Leblond, directrice des programmes jeunesse du CISSS-AT, par voie de communiqué. C’est sans doute une valeur ajoutée que d’impliquer ces intervenantes de première ligne dans notre réseau.

Le CISSS-AT souligne que cette embauche est le fruit d’une collaboration avec le comité Objectif Sages-Femmes Abitibi-Témiscamingue et le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or.

Rappelons que les sages-femmes sont des professionnelles autonomes de la santé responsables d’offrir des soins et des services durant la grossesse, l’accouchement et la période postnatale, pour la mère et le nouveau-né.

Elles sont formées comme professionnelles de première ligne et elles détiennent un baccalauréat de quatre ans et demi offert par l’Université du Québec à Trois-Rivières.