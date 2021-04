Une aide de 12 M$ de Québec pour les arts du cirque

La ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy a annoncé jeudi le versement de 11,8 millions de dollars au milieu du cirque afin de l’aider à faire face à la pandémie.

Cette somme, qui sera gérée par Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), provient de l’enveloppe de 147 millions de dollars prévue dans le budget provincial 2021-202, qui a été déposé le 25 dernier.

Elle vise à soutenir les entraînements des artistes de cirque, la recherche et la création artistique ainsi que la reprise des activités sur les marchés internationaux et la circulation des projets à l’échelle du Québec.

Le milieu québécois du cirque a su donner à cet art un caractère distinctif qui incarne l’identité québécoise et qui fait notre fierté sur les scènes et sous les chapiteaux à travers le monde, a indiqué Nathalie Roy dans un communiqué. En cette période éprouvante qui paralyse les activités de tournée des professionnels du cirque au Québec et à l’étranger, le gouvernement du Québec a tenu à leur prêter main-forte.

Le regroupement national des arts du cirque En Piste a réagi avec enthousiasme à cette annonce. Cette aide permettra aux artistes, aux artisans et aux organismes de notre milieu de rester en mouvement et de garder l’équilibre , a déclaré, dans le même communiqué, Marie-Claude Bouillon, la présidente du conseil d’administration d’En Piste.

En juin dernier, Nathalie Roy avait annoncé une aide de 10 millions de dollars aux arts du cirque.