Saint-Roch-des-Aulnaies souhaite parler de fusions municipales

Selon le maire, il faut que les plus petites municipalités trouvent des moyens rapides de regrouper des services, au bénéfice de la population. Je crois vraiment que nous sommes rendus aux fusions , dit-il.

Parmi les raisons qui expliquent cette affirmation, M. Simard évoque la rareté de personnes aptes et désireuses à participer à la vie municipale. Vous savez, la MRCMunicipalité régionale de comté de L'Islet, c'est environ 17 000 personnes. Il y a 14 municipalités dans lesquelles chacune a sept élus , souligne-t-il.

À Rivière-du-Loup, il y a un peu moins de 20 000 résidents et il y a sept personnes qui font l'administration municipale. Il y a donc des économies à faire là pour assurer la pérennité des municipalités. Une citation de :André Simard, maire de Saint-Roch-des-Aulnaies

Le maire de Saint-Roch-des-Aulnaies, André Simard (archives). Photo : Radio-Canada

Je pense qu'on pourrait faire mieux, faire plus simplement , résume M. Simard. Je ne questionne pas nécessairement la compétence des élus. Mais il va sans dire que lorsqu'on voit la chronique municipale à l'émission Infoman, on est en droit de se demander si on ne devrait pas préconiser des élus municipaux qui ont des pratiques que je qualifierais de plus louables , ajoute-t-il.

Récemment, Saint-Roch-des-Aulnaies faisait partie d'une étude sur la coopération intermunicipale avec six autres municipalités du Kamouraska (La Pocatière, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Saint-Gabriel-Lalemant, Saint-Pacôme, Saint-Onésime-d'Ixworth et Rivière-Ouelle).

L'étude a pour but de trouver de potentiels regroupements de services entre les municipalités, et ce, dans tous les domaines imaginables, des services de Sécurité incendie jusqu'à la gestion des matières résiduelles.

Or, lors de la séance du conseil municipal du 6 avril dernier, les élus de Saint-Roch-des-Aulnaies ont décidé de retirer la municipalité de cette étude, prétextant un manque d'aboutissement .

L'étude a commencé à la fin de l'été 2019 et, à ce qu'on sent à Saint-Roch, il n'y avait pas un réel appétit des autres municipalités de parler de fusions, par exemple. On a donc décidé de se retirer du processus qui nous demandait du temps et des ressources. On voulait aller beaucoup plus loin que de simples ententes ponctuelles , explique le maire Simard.

Ce dernier croit par ailleurs qu'il s'agit d'un enjeu qui devrait être débattu dans le cadre des prochaines élections municipales de novembre 2021.

Je pense qu'on a tout à gagner à prendre le problème de front, à en parler sereinement. Je crois aussi que la ministre responsable, Marie-Eve Proulx, est ouverte à une telle idée. Elle vient aussi du monde municipal, elle qui a été mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Je présume donc qu'elle comprend l'initiative , conclut M. Simard, qui précise au passage que le retrait de sa municipalité de cette étude ne signifie en rien que des frictions en ressortent.

Rien n'est perdu pour l'étude , affirme Sylvain Hudon

L'étude sur la coopération municipale, de laquelle Saint-Roch-des-Aulnaies s'est retirée, est chapeautée par la Ville de La Pocatière. Elle a reçu, en février 2020, une subvention d'environ 50 000$ issue du programme Soutien à la coopération municipale afin de mener le projet.

Le maire de La Pocatière, Sylvain Hudon, dit regretter le retrait de Saint-Roch-des-Aulnaies. Je ne vous cacherai pas que les six autres municipalités n'avaient pas soif de fusion au même titre que le conseil municipal de Saint-Roch-des-Aulnaies , admet le maire pocatois.

Le maire de La Pocatière, Sylvain Hudon (archives). Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Toutefois, il est d'avis que le travail se poursuit entre les six autres municipalités qui font toujours partie de l'étude.

Présentement, on n'a personne à l'urbanisme, chez les six autres participants. Ce sont les travaux publics qui s'occupent de ça. On veut voir s'il n'y a pas moyen d'embaucher quelqu'un qui ferait ça pour nous six, par exemple , évoque le maire Hudon.

Du même souffle, le maire pocatois admet que le mandat de l'étude était peut-être trop large, au cours des premiers mois.

On a invité trois firmes pour piloter l'étude. Aucune des trois ne s'est montré intéressée, peut-être parce qu'on n'a pas été assez précis. On s'est réunis en mars, les municipalités participantes, pour voir si on ne pourrait pas préciser le mandat , conclut le maire Hudon.

Un second appel d'offres devrait avoir lieu sous peu, à une date qui reste à déterminer.