Le Manitoba crée un fonds de 20 M$ pour améliorer les parcs provinciaux

Le Manitoba crée un nouveau fonds de dotation de 20 millions de dollars pour entretenir et améliorer les parcs provinciaux « à perpétuité ».

Nos parcs sont précieux et ne sont pas à vendre , a, d’emblée, voulu rassurer la ministre de la Conservation et du climat, Sarah Guillemard, lors d’une conférence de presse organisée au parc provincial Beaudry.

Le fonds sera géré par la Winnipeg Foundation. Le premier ministre Brian Pallister, qui accompagnait Sarah Guillemard, s’attend à ce qu’il génère un million de dollars chaque année.

Le fonds veut aussi encourager des investissements privés et des contributions philanthropiques. Pour chaque 2 $ investi, le gouvernement ajoutera 1 $ au fonds.

Le public à le droit d’investir dans les parcs

Interrogé pour savoir si la création d’un tel fonds n’était pas faite pour compenser ce qu’un gouvernement provincial devrait faire avec son propre budget, Brian Pallister fait savoir qu’il n’était pas d’accord.

C’est une propriété publique et le public a le droit d’investir dans ses propres infrastructures pour les améliorer et les renforcer , répond-t-il. Il ajoute le fait que la population de la province vieillit et que près de la moitié du budget sert à financer le système de santé.

Je sais que le public veut soutenir notre réseau de parcs et il a l’occasion de le faire. Je pense que c’est une bonne nouvelle pour tout le monde.

Améliorer les parcs

L’argent du fonds pourra être utilisé pour l’entretien des parcs, comme le maintien et l'allongement des routes, l’amélioration des campings, des signes interprétatifs et des lieux historiques, la remise en état de lieux naturels, etc.

Il pourra aussi être utilisé pour maintenir les machines et divers autres équipements.

Néanmoins, un communiqué accompagnant l’annonce précise que la population pourra s'exprimer sur la manière dont est utilisé l’argent du fonds.

La création de ce fonds survient alors que les parcs provinciaux du Manitoba font face à une pression grandissante à cause de la pandémie de COVID-19. Le nombre de visiteurs a fortement augmenté et, cette année, le nombre de réservations pour des terrains de camping a doublé , assure Sarah Guillemard.

Par ailleurs, plusieurs parties ont fait part de leur inquiétude, au cours des derniers mois, de voir les parcs privatisés. Un rapport, commandé par Voyage Manitoba afin de voir comment les services pourraient y être améliorés, devait être rendu public au printemps. Or, lors d’un échange de courriels avec Voyage Manitoba, Radio-Canada a appris que celui-ci ne sera pas terminé avant le mois de juillet.