Pas de nouvelles livraisons du vaccin AstraZeneca ce mois-ci, dit Santé Canada

Santé Canada affirme que les doses attendues ce mois-ci du vaccin AstraZeneca en provenance du fabricant indien ne pourront pas être livrées. Et ce, en raison de la pandémie qui rend la situation difficile en Inde.

C'est ce qu'a déclaré le major-général Dany Fortin, jeudi, lors d'une conférence visant à faire le point sur la distribution de vaccins au pays.

Nous ne recevrons pas les doses ce mois-ci alors que la situation en Inde continue , a déclaré le major Fortin, qui dirige la distribution de vaccins au Canada à l'Agence de la santé publique du Canada.

Il y a un délai actuellement , a confirmé pour sa part Joëlle Paquette, directrice de l’approvisionnement en vaccins à Services publics et Approvisionnement Canada.

Elle assure que les discussions se poursuivent avec le Serum Institute, qui fabrique le vaccin en Inde. Ils s'engagent à livrer les 1,5 million de doses qui restent à être livrées au Canada.

L'Inde apportait jeudi une recrudescence de nouvelles infections au coronavirus, avec près de 315 000 nouveaux cas en 24 heures. Le deuxième pays le plus peuplé du monde bat ainsi un terrible record mondial.

Le système de santé de ce pays est à court de lits d'hôpitaux et d'oxygène. Depuis le début de la pandémie, l'Inde dénombre 15,9 millions de cas au total.

Des délais dans la livraison de vaccins Moderna sont aussi enregistrés au Canada, de même que dans d'autres pays, notamment en Europe. Nous sommes en discussion constante avec eux, a déclaré le major-général Fortin, et j'espère avoir des clarifications quant au nombre et aux dates de livraisons à partir du mois de mai.

Fermeture à venir des frontières?

La possibilité que les frontières canadiennes soient fermées fait l'objet de discussions au niveau ministériel au pays, a déclaré le Dr Howard Njoo, administrateur en chef adjoint à l'Agence de la santé publique du Canada.

Pour éclairer cette décision, les experts scrutent les données probantes, notamment celles provenant des tests effectués de manière obligatoire auprès des personnes qui entrent au pays et celles fournies par les provinces et territoires, a-t-il expliqué en substance.

Je pense qu'une décision sera prise sous peu , a conclu le Dr Njoo, relativement au bouclage éventuel des frontières canadiennes.

Les gouvernements du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique s'apprêtent à demander, par écrit, au gouvernement de Justin Trudeau, un meilleur contrôle des vols internationaux et une vérification plus serrée aux frontières terrestres.