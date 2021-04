Julie Bouchard remporte le Prix de la nouvelle Radio-Canada pour une 2e année d'affilée

Voilà planté, en quelques mots, le décor de la nouvelle de Julie Bouchard, Voici Vivian Vachon, qui remporte le Prix de la nouvelle Radio-Canada 2021.

Le jury, composé cette année de Madioula Kébé-Kamara, de Lise Tremblay et de Sarah-Maude Beauchesne, a choisi de récompenser cette nouvelle qui manie humour noir et ironie. Dans ce récit, l’autrice nous rappelle le moment tragique où VV, icône de la lutte des années soixante-dix et figure féministe aussi atypique qu'inspirante, perdit la vie.

Il s’agit d’un choix évident pour le jury qui a rapidement été impressionné, puis touché par ce récit à la langue assumée et habilement maîtrisée. Une citation de :Commentaire du jury du Prix de la nouvelle 2021

Pour écrire ce texte, Julie Bouchard s’est inspirée d’un fait vécu, le décès de l'ancienne lutteuse Vivian Vachon dans un accident de voiture en 1991, tout en se permettant d’ajouter de la fiction. Il ne s’agissait donc en aucun cas de rapporter fidèlement des faits, bien sûr – comment le pourrions-nous? – mais d’insuffler un peu de poésie et de mystère à cette fin tragique.

Deux fois gagnante

C’est la deuxième année d'affilée que Julie Bouchard est lauréate du Prix de la nouvelle. L’an dernier, Fin juillet à Split Landing lui avait valu les honneurs. Rappelons que les membres du comité de sélection et les membres du jury changent chaque année et que les noms des participants leur sont inconnus.

Julie Bouchard participe aux Prix de la création Radio-Canada depuis une vingtaine d’années. En plus de ses deux titres, elle a été cinq fois finaliste : trois fois pour la nouvelle, une fois pour le récit et une fois pour la poésie.

Sur un coup de tête, alors que j’avais décidé de ne plus participer, j’ai envoyé cette année, sans aucune prétention, un échantillon d’écriture – qui s’est avéré être une nouvelle – que j’avais élaboré pour une demande de bourse. Une citation de :Julie Bouchard

Autrice d’un recueil de nouvelles (Nuageux dans l’ensemble, 2015) et d’un roman (Labeur, 2017), tous deux parus aux Éditions de la Pleine Lune, elle travaille sur un deuxième roman et sur un deuxième recueil de nouvelles, mais ne se sent pas pressée de publier.

Après deux ans passés à écrire à temps plein, elle travaille maintenant aux Presses de l’Université de Montréal.

Une bourse de 6000 $ et un séjour d'écriture à Banff

À titre de lauréate du Prix de la nouvelle Radio-Canada 2021, Julie Bouchard recevra une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada.

Les quatre finalistes du Prix de la nouvelle Radio-Canada 2021 se partageront 4000 $, offerts par le Conseil des arts du Canada. Voici ces finalistes :

Quant à la lauréate de langue anglaise (CBC Short Story Prize), il s'agit de Corinna Chong. On peut lire sa nouvelle Kids in Kindergarten sur le site de CBC Books  (Nouvelle fenêtre) .

Julie Bouchard profitera également d'une résidence d'écriture de deux semaines au Centre des arts de Banff, en Alberta. Elle compte y travailler sur son deuxième roman, qui lui résiste encore dans la forme. C’est donc avec joie que je vais aller lui faire prendre l’air à Banff.

Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada  (Nouvelle fenêtre) sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.

