Saisie de potentiel vin de messe à Québec

Selon nos informations, la saisie a été effectuée à la Procure Ecclésiastique, située sur l'avenue Galilée, à Québec.

Le SPVQ a effectivement effectué une action sur son territoire le 9 avril dernier, le tout coordonné avec d’autres corps policiers tels que la Sûreté du Québec et le SPVM concernant des saisies de vin de messe , confirme Pierre Poirier, porte-parole du SPVQ.

À travers le Québec, l’action a permis de saisir plus d’une cinquantaine de caisses contenant plus de 500 bouteilles qui seront analysées pour déterminer qu’il s’agit bel et bien de vin , ajoute le policier.

Les infractions auxquels s'exposent les commerçants sont en lien avec les articles 91E et 107 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, notamment la vente d'alcool sans permis valide au Québec.