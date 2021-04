COVID-19 : deux décès de plus à Ottawa, un supplémentaire à Gatineau

Santé publique Ottawa (SPO) affiche 281 cas supplémentaires dans son bilan quotidien, alors que l'Outaouais rapporte 135 nouveaux cas. Les autorités de santé déplorent également deux décès de plus à Ottawa et un à Gatineau.

Après une diminution graduelle des cas ayant duré trois jours, SPOSanté publique Ottawa fait état de 281 nouvelles infections au coronavirus au sein de la population. C'est 100 cas de plus que mercredi.

Deux décès ont également été constatés, portant le nombre de décès total à 486 depuis plus d'un an.

Selon les données de SPOSanté publique Ottawa , 120 Ottaviens sont actuellement hospitalisés à cause de la COVID-19 et 29 d'entre eux se trouvent actuellement aux soins intensifs. Autre tendance alarmante, l'âge médian des personnes ayant contracté le virus se situe désormais à 34 ans.

Sur l'ensemble du territoire ottavien, 3179 cas sont toujours actifs et 52 éclosions sont toujours en cours.

Depuis le début de la pandémie, 22 686 cas de COVID-19 ont été enregistrés à Ottawa.

Légère hausse et un décès en Outaouais

L'Outaouais a aussi enregistré une hausse des cas par rapport à la moyenne des trois derniers jours. Jeudi, 135 nouvelles infections ont été répertoriées, selon les données du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais.

Un décès supplémentaire a également été constaté, portant à 187 le bilan de morts du coronavirus pour la région.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais a indiqué, sur son site internet, que 57 personnes se trouvaient toujours hospitalisées, dont sept d'entre elles sont aux soins intensifs.

Selon l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le nombre total de cas liés à un variant du virus atteint 2349 cas en Outaouais, soit 82 de plus que mercredi.

Un record de vaccination

Malgré cette situation alarmante, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais a indiqué, par voie de communiqué, avoir atteint un record de vaccination pour la journée de mercredi.

En une seule journée,12 239 rendez-vous ont été pris. Une citation de :Extrait du communiqué du CISSS de l'Outaouais

Près de 5000 personnes ont reçu leur vaccin, peut-on lire. C'est une excellente nouvelle pour l'Outaouais.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais a cependant précisé qu'il restait toujours des places disponibles pour les personnes de 45 ans et plus désirant recevoir le vaccin AstraZeneca.

Le maire de la Ville de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, a lui-même reçu sa première dose du vaccin contre la COVID-19, jeudi, en avant-midi.

Le maire de Gatineau s'est fait vacciner, jeudi. Photo : Facebook/Maxime Pedneaud-Jobin

Depuis plus d'un an, le personnel médical se démène pour lutter contre cette pandémie , a-t-il écrit dans une publication Facebook accompagnant la photo. De plus en plus d'entre nous avons l'occasion de faire notre part pour les aider : je vous encourage à vous faire vacciner dès que vous en avez la possibilité!

34 nouveaux cas dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, le nombre de nouveaux cas rapportés par le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) est de 34, jeudi.

La région a enregistré 4224 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Actuellement, 461 cas sont actifs sur le territoire desservi par le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , qui indique que 28 personnes sont hospitalisées, dont six se trouvent aux soins intensifs.

La région est aux prises avec 17 éclosions en ce moment.

En revanche, le bilan des décès n'a pas changé depuis une deuxième journée consécutive, avec 96 victimes de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.