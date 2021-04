Une nouvelle carte des confins de la Voie lactée

Images superposées de la Voie lactée et du Grand Nuage de Magellan sur une carte du halo galactique environnant. La plus petite structure est un sillage créé par le mouvement du Nuage à travers cette région. La plus grande structure bleu clair correspond à une forte densité d'étoiles observée dans l'hémisphère nord de notre galaxie.

Photo : NASA/ESA/JPL-Caltech/Conroy et. al. 2021