Jean-François Cochet est nommé à la direction de Radio-Canada Acadie

Jean-François Cochet est l’actuel directeur général de l’Association des radios communautaires du Nouveau-Brunswick (ARCANB).

Le directeur général des Médias régionaux de Radio-Canada, Jean François Rioux, en a fait l’annonce jeudi après-midi.

M. Cochet aura comme mandat de poursuivre l’évolution du diffuseur public en Acadie en tant que média d’impact, audacieux et près des gens. Il jouera également un rôle clé dans les liens établis avec les organismes représentant la francophonie et la diversité en Acadie , affirme la cheffe du marketing et des communications de Radio-Canada Acadie, Nathalie Allaire.

Jean-François Cochet est originaire de la France, mais il s’est installé dans la région de Moncton en 2016.

Il entrera en fonction le 17 mai prochain.