Québec fait le point sur la pandémie

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, rend compte des derniers développements de la COVID-19 dans la province, en compagnie du directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda.

MM. Dubé et Arruda devraient faire le point sur le déroulement de la campagne de vaccination et pourraient faire des annonces à ce sujet. Daniel Paré, le responsable de cette opération, assiste d’ailleurs au point de presse.

Ils seront aussi appelés à commenter l’apparition, mercredi, d’un premier cas du variant indien dans la province, plus précisément en Mauricie–Centre-du-Québec.

Inquiets devant la propagation des variants brésilien et indien au Canada, les gouvernements du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique préparent une lettre pour demander à Ottawa d'intensifier les contrôles aux points d'entrée terrestres et aériens du pays.

Le Québec a enregistré jeudi 1248 nouveaux cas de COVID-19 et 7 décès supplémentaires.

Les hospitalisations ont connu une légère diminution par rapport à la veille : avec 5 personnes en moins, on en compte un total de 711. De ce nombre, 174 personnes se trouvent aux soins intensifs, soit 4 de moins.

Plus de détails suivront.