Grève des enseignants : les cours suspendus mardi après-midi dans la région de Sherbrooke

Cette grève, qui touche également plusieurs autres régions, touchera tous les secteurs d'enseignement : le préscolaire et le primaire, le secondaire, la formation professionnelle et la formation générale des adultes.

Dans une communication envoyée aux parents ce jeudi, il est mentionné qu'ils devront venir chercher leur enfant à partir de la période du dîner. Il sera permis aux élèves de rester à l'école jusqu'à 14 h 30 au maximum.

Le transport scolaire ne se fera pas en fin de journée ni sur l'heure du midi, car les « sept transporteurs scolaires ne peuvent devancer le retour à la maison, plusieurs de leurs chauffeurs n'étant pas disponibles pour effectuer leur circuit plus tôt ».

Les services de garde seront également fermés à compter de 14 h 30.

Lors de la première grève, le 14 avril dernier, les enseignants ont débrayé de minuit à 9 h 30,ce qui a obligé des milliers d'élèves du Québec à rester à la maison.

Les organisations syndicales ont un mandat de grève allant jusqu'à l'équivalent de cinq jours, à exercer au moment jugé opportun.

Les enseignants du Québec sont sans contrat de travail depuis plus d'un an. Ils réclament des améliorations importantes dans leur quotidien, notamment par une meilleure composition des classes et des ajouts de services, un allègement de la tâche, de meilleurs salaires et moins de précarité.

Une autre grève le 29 avril

Une autre grève plane également sur le CSSRSCentre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke : celle du personnel professionnel (SPPEE-CSQ), qui aura lieu minuit à midi le 29 avril prochain. À ce sujet, le CSSRSCentre de services scolaires de la Région-de-Sherbrooke indique que des informations suivront dans les prochains jours.