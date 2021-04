Le gala télévisé des Trille Or reporté en juin

La situation sanitaire actuelle en Ontario, et les dernières annonces venant renforcer les mesures de confinement jusqu’à la fin mai, ne nous permettent plus de produire et réaliser l’événement dans les conditions souhaitées et sécuritaires , a fait valoir l’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM), par voie de communiqué.

Seul le spectacle télévisé, qui devait être diffusé sur les ondes d’Unis TV et Rogers TV et qui inclut les catégories de pointe (dont celles des meilleurs albums, artiste solo et groupe), est reporté, a cependant tenu à préciser l’ APCMAssociation des professionnels de la chanson et de la musique . Ainsi, toutes les activités professionnelles parallèles à l’événement, dont les conférences et les ateliers virtuels, se dérouleront du 26 au 28 mai.

De plus, le gala Industrie des Trille Or, dont la présentation était déjà prévue en mode virtuel aussi, sera présenté comme convenu, soit le 28 mai.

Les Trille Or récompensent, tous les deux ans, les auteurs, compositeurs et interprètes de la francophonie canadienne.

Cette année, 51 artistes sont en lice dans 29 catégories.

Plus de détails à venir