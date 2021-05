Top 5 des meilleurs jeux de société pour s’amuser en petite bulle pendant la pandémie

Vous avez épuisé le répertoire de Tou.tv et de Netflix? Vous en avez assez de fixer les murs de votre domicile? Pour occuper vos soirées pandémiques, nous avons demandé à l’équipe du Randolph Pub Ludique de Trois-Rivières  (Nouvelle fenêtre) de dresser une liste des cinq meilleurs jeux de société qui se jouent à deux.

Links et Linkto

Links et Linkto sont des jeux de connaissances générales qui peuvent se jouer seul ou à deux, ce qui est plutôt rare pour ce type de jeu. Les participants doivent associer des images à des énoncés. Ils discutent ensemble pour déterminer si telle carte est effectivement associée à telle autre carte. Par exemple, est-ce que la carte « tomate » peut être associée à la carte « à la base des sauces rouges » ? Si vous trouvez que c’est facile, dites-vous que ce n’est pas la bonne réponse! Il s’agit d’un jeu en collaboration. Plusieurs niveaux de difficulté sont disponibles.

La série des jeux Links et Linkto touchent à toutes sortes de domaines, comme la cuisine, la terre et les voyages. Photo : Radio-Canada / Guylain Côté

Patchwork

Ce jeu se joue exclusivement à deux joueurs. Les participants créent une courtepointe avec des cartes. Ils peuvent aller prendre une carte convoitée par l’autre joueur pour lui mettre des bâtons dans les roues.

La copropriétaire du Randolph Pub Ludique Emma Kendall l’a choisi parce qu’une partie peut se jouer rapidement. On peut se faire une petite partie rapido le soir si on a eu une journée épuisante. Sa collègue Joanie Désilets ajoute que c’est un petit jeu paisible, qui a un petit côté casse-tête

Patchwork est un jeu qui se joue exclusivement à deux et qui rappelle un peu les casse-têtes Photo : Radio-Canada / Guylain Côté

Jaipur

Ce jeu aussi se joue exclusivement à deux. À défaut de voyager, ce jeu vous transporte dans un bazar du Rajasthan en Inde. Vous devez accaparer des ressources, mais certaines valent plus cher que d’autres. Votre objectif est d’accumuler suffisamment de richesses pour être invité à la cour du Maharaja. Emma Kendall explique qu’elle le recommanderais pour un couple très occupé dans la journée, ils peuvent jouer une petite partie facilement le soir .

Le jeu Jaipur transporte les participants dans un bazar en Inde. Les joueurs deviennent des marchands qui cherchent à devenir riches. Photo : Radio-Canada / Guylain Côté

Century

Century est un autre jeu qui vous permettra de vous évader un peu de vos quatre murs. Vous vous transporterez sur la route des épices. Vous incarnez un marchand d’épices. Vous créez votre paquet de cartes. Ces cartes vous permettent de poser des actions qui ensuite vous donneront accès à des épices. Il s’agit d’un jeu de stratégie qui dure une trentaine de minutes lorsque joué à deux participants. C’est un jeu de type gestion de ressources, mais beaucoup plus accessible pour des débutants, pour ceux qui n’ont jamais essayé les jeux de gestion de ressources précise Emma Kendall. Au lieu d’avoir un bonhomme à nous qu’on fait avancer, on manipule des choses comme du safran et du curcuma ajoute Joanie Désilets.

Century est un jeu de gestion de ressources accessible aux débutants. Photo : Radio-Canada / Guylain Côté

Unlock

Unlock vous permettra de vous évader, mais cette fois-ci au sens littéral du terme. Il s’agit du même principe que les jeux d’évasion grandeur nature, qui étaient très populaires avant la pandémie. Ils ont pris le concept des jeux d’évasion et ils l’ont mis dans une boîte explique Emma Kendall. Elle ajoute c’est l’événement Unlock, c’est terrible à quel point c’est populaire . La section de jeux Unlock dans le pub est importante, ce qui témoigne de la popularité de ces jeux. Vous avez un paquet de cartes, une application dans le cellulaire et vous avez 60 minutes pour compléter l’aventure. C’est un peu stressant. Ce n’est pas pour rien qu’on en a énormément. C’est un événement conclut Emma Kendall.